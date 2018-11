Nič nie je nemožné. Film o Coldplay zahanbí aj najlepšiu motivačnú literatúru

Netreba stavať len na špine a škandáloch.

15. nov 2018 o 18:25 Marek Majzon

Treba byť priebojný, tvrdohlavý, no zároveň mať pri sebe tých správnych ľudí. Film Coldplay - A Head Full of Dreams (Hlava plná snov) nie je ako bežné dokumenty, ktoré pútajú špinou šoubiznisu. Skôr vytvára žáner motivačnej drámy s dôkazom.

Režíroval ho Mat Whitecross, ktorý sa preslávil podobným portétom kapely Oasis v roku 2016. Chrisa Martina a spol. spoznal ešte počas vysokej školy. Vtedy mal líder kapely viac ako hlavu plnú snov ústa plné strojčeka na zuby.

Whitecross sa rozhodol, že ich od tohto momentu začne nahrávať na kameru. Divák však nevie, aký motív ho k tomu viedol.

V podstate to ani nie je dôležité. Film chronologicky odhaľuje z prostredia kapely úplne všetko. Zadok jedného z členov na archívnych záberoch z internátnych čias, fázy jednotlivých albumov aj nahrávanie skladby Hymn for the Weekend s Beyoncé, jednou z najpopulárnejších speváčok súčasnosti.

Ako od jednej matky

Už v prvých minútach vytvára bratskú atmosféru. Whitecross si telefonický pýta od Martina odobrenie na použitie vybraných videí s prestrihmi z s prestrihmi z nedávneho turné A Head Full of Dreams. Malo stopätnásť zastávok, vďaka čomu sa považuje za historicky tretiu najväčšiu koncertnú šnúru akejkoľvek kapely.