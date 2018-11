Nekorektný až rasistický. Julo Satinský dvadsať rokov vydával originálny časopis

Posielal ho švagrom, ktorí emigrovali.

20. nov 2018 o 16:54 Jana Alexová

BRATISLAVA. ,,Neviem, starec, či ťa to aj tam baví politizovať a či ťa tieto udalosti u nás vôbec zaujímajú, ale predpokladám, že ako Slovák sa tomu nevyhneš, aby si si aspoň raz za týždeň poriadne nezapolitizoval. Škoda len, že my Slováci neberieme politiku tak trochu ako šport (viď. Francúzi).

To, čo sa dnes u nás deje, je aj tak veľmi radostné. Dúfajme, že sa to udrží. Zatiaľ mám najväčšiu starosť so "stádovitosťou" slovenského národa. Stačí, aby pustili k slovu dobrého rečníka a ten nemal na tribúne oponenta, a národ mu naletí.

To je najväčšia tragédia," prihovára sa Julo Satinský svojmu švagrovi neskrývajúc radosť z uvoľnenia pomerov v Československu v marci 1968.

Jedného švagra mal v Amerike, druhého vo Švajčiarsku. A keď im chcel oznámiť, čo je nové doma v Československu, vymyslel naozaj originálnu formu.

Gundžovať podľa slova ofrflať

V roku 1967 začal doma na písacom stroji vydávať časopis. V náklade dvoch kusov jeden putoval do Ameriky, jeden do Švajčiarska. Teraz z nich vychádzajú dve originálne knihy v jednom balení.

“ ,,Z dnešného pohľadu je Julo na niektorých miestach nekorektný, priam sexistický, rasistiscký alebo len neslušný. Ani do týchto pasáží sme nezasahovali, keďže tieto postoje tiež vystihujú dobovú atmosféru, v ktorej Gundžovníky vznikali." „ Lucia Molnár Satinská

,,Spočiatku to bol mesačník, potom to už Julo nestíhal, takže vychádzal menej často, už to bol skôr občasník a ku koncu vznikal len raz ročne. Vychádzal od roku 1967 do roku 1984, prvý ročník sa, bohužiaľ, nezachoval," vraví Lucia Molnár Satinská. Kópie časopisov objavila v pozostalosti svojho otca.

V hovorovej bratislavčine slovo gundžovať znamenalo frflať či nadávať. Spolu sa dochovalo 87 čísel Gundžovníkov, v ktorých komik klebetil o všetkom možnom a ofrflal, čo sa dalo.

,,Julo informuje o novinkách z domova, zo sveta, z rodiny, ale aj z vtedajšieho šoubiznisu - ako by sme dnes povedali. Píše o tom, ako sa mení Bratislava. Opisuje svet pre švagrov, ktorí žili v cudzine a už neboli súčasťou prostredia, ktoré poznali za mladi," vysvetľuje Molnár Satinská.

,,Sú tam rubriky, kto sa narodil, kto zomrel, sú tam vtipy, sú tam fotoreportáže, reportáže, komentáre."

Sexistický aj neslušný