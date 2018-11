Rany si čistí litrom vodky. Nicolas Cage hrá konečne dobre, príležitosť mu dal horor Mandy

Filmu predpovedajú budúcnosť kultu.

20. nov 2018 o 13:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Hovorilo sa, že herecké príležitosti dostával len po známosti, pretože jeho strýko je jedným z najslávnejších režisérov Francis Ford Coppola. A do istej miery to dávalo zmysel. Hoci sa rozhodne nedalo povedať, že by bol zlým hercom, rozhodne nepatril k tým najlepším.

Nicolas Cage nikdy nedosiahol na veľkú kariéru. Populárny bol, získal aj Oscara, no rešpektu mal pomenej. Sedem nominácií na Zlaté maliny mu v tom pomôcť nemohlo.

No teraz, po rokoch, sa objavil film, kde aj prísni kritici uznanlivo hovoria: Nikdy som Nicolasa Cagea nevidel tak dobre hrať. A čo je ešte lepšie, predpovedajú, že najmä vďaka jeho hereckému výkonu sa z neho stane kult. A obrovských hit polnočných predstavení.

Americké kiná už museli pozmeniť svoj program.

Takto má vyzerať obeť kanibalov

Cage hrá vo filme Mandy drevorubača. Je čerstvo zaľúbený, svojej priateľke Mandy dôveruje, v noci si v melancholickej nálade rozprávajú aj o veciach, ktoré na ich krehkej psychike zanechali boľavé stopy.

No melodráma to nie je, ani romanca, v psychedelickej atmosfére sa odvíja horor s mimoriadnou mierou násilia, drevorubač a jeho láska sú obeťami.