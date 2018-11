Natalie Portman v úlohe speváčky, ktorá vstane z popola. Toto sú filmy s oscarovými nádejami

Na Vianoce bývajú v kinách najsilnejšie filmy.

21. nov 2018 o 15:56 Marek Majzon

BRATISLAVA. Už o niekoľko dní sa tomu pravdepodobne nevyhneme. Do kín príde bláznivá komédia alebo sladká melodráma o Vianociach.

Pretrpíme. Posledné týždne pred koncom roka sú tradičným časom, keď distribútori nasadzujú do kín svoje najsilnejšie filmy. Platí to najmä v Spojených štátoch, kde sa už začala súťaž o to, kto na seba najviac upozorní pred hlasovaním americkej filmovej akadémii, ktorá rozhoduje o Oscarovi.

Pozrite sa, čo medzi chystanými titulmi je.

The Favourite

23. novembra

Nachádzame sa v 18. storočí, kde Anglicko riadi kráľovná Anna. Vo vojne proti Francúzsku vôbec nepomáha jej náladovosť, a tak ju viac-menej zastupuje priateľka lady Sarah. Udalosti na kráľovskom dvore však začnú naberať pachuť závisti, keď sa do priazne kráľovnej dostane slúžka Abigail.