Bono aj Obama sú už na to zvedaví. Netflix prehovoril Ellen DeGeneres na nový stand-up

Netflix sa prichystal na Vianoce.

23. nov 2018 o 11:59 Marek Majzon

BRATISLAVA. Potreboval na to dvadsať miliónov dolárov. Len za takú sumu sa Ellen DeGeneres dala prehovoriť na to, aby sa znovu pustila do žánru stand-up.

Netflix to bol ochotný zaplatiť, pretože na adventné obdobie chcel nachystať silný program.

V zozname nových 98 titulov možno nájsť aj filmovú klasiku ako Zoznámte sa, Joe Black (1998), Big Lebowski (1998) alebo Muž, ktorý vedel príliš málo (1997) s Billom Murraym v hlavnej úlohe.

Zaujímavejšia je však pôvodná produkcia streamovacej služby. Netflix tentoraz lovil aj v zahraničných vodách a toto z nich prináša:

Bad Blood

7. decembra

Bad Blood je všetko, čo niekdajší fanúšik Sopranovcov potrebuje dostať z mafiánskeho prostredia. Kanadský seriál začína vo svojej domovskej krajine už druhú sériu s prísľubom tretej, Netflix ponúkne spolu s nimi aj prvú.

Vito Rizzuto (Anthony LaPaglia), boss montrealskej mafie, je tak trochu rozcitlivený. Nepáči sa mu, ako sa jednotlivé odvetvia jeho rodiny znepriatelili, a tak sa snaží vytvoriť súdržnosť.

Celá jeho "sociálna práca" však vyjde navnivoč, keď sa dostane do väzenia za upratanie troch členov gangu Bonnano. Po prepustení v roku 2012 sa začína odplata.

Zážitok zo seriálu umocňuje, že vznikol na základe novinárskych skúseností Petra Edwardsa z kanadského denníka The Toronto Star.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/94J4qbWFZgc

Out of Many, One

11. decembra

E pluribus unum sa nachádza na národnej pečati Spojených štátov amerických. Rovnaký názov, len preložený do angličtiny Out of Many, One (Z mnohých jeden) nesie aj dokumentárna miniséria Netflixu.

Zdá sa, že Netflix si uvedomuje svoj spoločenský vplyv, a tak sa tiež začal angažovať v téme migrantov. Dokuseriál sa zameriava na Citizenship Project, ktorý v New Yorku pomáha migrantom so zelenou kartou získať štátne občianstvo.

Jednotliví účastníci USCIS skúšok rozprávajú o tom, ako sa do Ameriky dostali, čo im nový život dal alebo čo pre nich znamená americkosť.

Netflix tak priamo ponúka divákom priestor, aby zistili, že sa v prípade migrantov nemajú čoho báť. Najmä, keď majú dobrovoľný záujem o americkú históriu či kultúru.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ep4bmXjneUM

Tidelands

14. decembra

Netflix loví mimo amerických vôd aj v prípade seriálu Tidelands. Streamovanie svojho prvého austrálskeho počinu ohlásil ešte v máji 2017.

Mladá rebelka Cal Mcteer (Charlotte Best) sa po desiatich rokoch vracia do rybárskej osady Orphelin Bay. Náhle sa na breh vyplaví telo jedného z rybárov, pričom Cal musí prešetriť, čo sa v skutočnosti deje a kto naozaj sú obyvatelia dediny so zvláštnym fetišom pre vodu.

"Tento príbeh nás už svrbel pridlho na to, aby bol vyrozprávaný. Sme nadšení, že sa bude nakrúcať na našej domácej pôde v Austrálii s fantastickými kreatívcami a vysoko skúsenými skupinami," povedal koproducent a spolutvorca seriálu Tracey Robertson.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/MhsjoQLKaiY

Ellen DeGeneres: Relatable

18. decembra

Pred tým, ako sa Ellen DeGeneres preslávila svojou poobednou talk show v televízii, poctivo skúšala svoje standupové čísla v kluboch. Naposledy sa tak udialo v roku 2003, keď pre HBO vznikol program Ellen DeGeneres: Here and Now.

Business Insider uvádza, že Netflix jej za nový stand-up zaplatil 20 miliónov dolárov. Podobnou sumou sa nechal prehovoriť napríklad aj Chris Rock.

Obsah samotného špeciálu zatiaľ nie je známy. DeGeneres naň upozorňuje iba videom na twitteri, kde zdvíha falošné telefonáty od Bona z U2, Reese Witherspoonovej alebo Baracka Obamu, aby im oznámila dátum premiéry.

Diváci a fanúšikovia Ellen môžu čakať extra dávku ostrého a sarkastického humoru.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bwat4RCSOZY

Bird Box

21. decembra

V roku 2014 napísal Josh Malerman, líder kapely The High Strung, postapokalyptický príbeh Bird Box.

Hlavnou hrdinkou je Malorie, ktorá sa snaží zachrániť svoje deti pred tajuplnou vraždiacou entitou. Svojim obetiam ukazuje ich najväčší strach. Príbeh sa delí na kapitoly Začiatok problému, Po tehotenstve a Súčasnosť.

Filmovej adaptácie sa chopila dánska režisérka Susanne Bier, ktorá získala Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film za Lepší svet (2010). Do svojho netflixovského počinu obsadila hviezdy trháku Debbina 8 - Sandru Bullockovú a Sarah Paulsonovú.

Po minulotýždňovej premiére na festivale Amerického filmového inštitútu sa objavili hodnotenia, ktoré síce vyzdvihovali ich herecké výkony, no filmu podľa nich chýbala hĺbka.