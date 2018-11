Peter Bebjak o vstupe do politiky: Nechcem si zničiť život

Režisér Čiary radšej nakrúca nový film.

22. nov 2018 o 12:56 Marek Majzon

Do kín sa už začiatkom budúceho roku dostane sfilmovaná verzia Trhliny, bestselleru Jozefa Kariku. Prvý slovenský mysteriózny thriller režíroval PETER BEBJAK.

Posúvanie hraníc domácej filmovej tvorby je tak opäť v rukách filmára, ktorý miluje výzvy a nedokáže obsedieť bez ďalšej konkrétnej vízie.

Zverejnil sa prvý trailer k filmu Trhlina, ktorý ste nakrútili podľa bestselleru Jozefa Kariku. Aké ohlasy ste zachytili?

Neviem, či sa dá trailer nejako hodnotiť. Úspešný je vtedy, keď si ho ľudia všimnú. A najlepšia reakcia bude až tá, ktorá ukáže, koľko ľudí príde do kín. Distribútor hovoril, že na naše pomery si trailer pozrelo veľa ľudí, ale ja neviem, čí sú to dobré čísla alebo zlé.

Prečítajte si tiež: Nahliadnite do Karikovej Trhliny. Do kín príde už v januári

Prečo ste sa rozhodli chopiť Trhliny?

Trhlina je v prvom rade televízny projekt. Experiment, ktorý vo svete bežne funguje - najskôr ho ukážeme v kine, potom pôjde do televízie. Keďže v kine nie je zaujímavé pozerať tri epizódy, ktoré majú 45 minút, vytvorili sme kratšiu verziu. Takú, aby príbeh zostal zachovaný.

Knihu ste čítali ako vášnivý čitateľ alebo ako filmár, ktorý ju chce sfilmovať?

Čítal som ju ešte vtedy, keď sme nerozmýšľali nad tým, že ju budeme realizovať. No s myšlienkou, že by to mohlo byť zaujímavé, sme sa pohrávali. Stretli sme sa s Jožom Karikom a prebrali prvé možnosti, za akých podmienok je možné jeho knihu natočiť.

Prečo ste sa zameriavali iba na televíziu?

Prvá otázka bola, kto by to všetko financoval. Na dobrý mysteriózny thriller do kina potrebujete státisíce eur, aby to bolo zaujímavé. Nepredpokladáme, že Audiovizálny fond by takýto projekt podporil, alebo aspoň nie v dostatočnej miere. No zistili sme, že televízia JOJ záujem o taký produkt má. Chceli sme byť koproducenti, nie iba tí, čo niečo vyrobia, keď to televízia zaplatí. Chceli sme byť tí, čo budú neskôr o ňom spolurozhodovať. Jedným z našich rozhodnutí bolo uviesť Trhlinu najprv do kina, aby sa trošku naplnili aj očakávania tých, ktorí chú mať pocit veľkého plátna - väčšia sugescia, empatia a emócia.

“ Ak by som mal ísť do politiky, všetko ostatné by muselo ustúpiť. No pre mňa je film priorita. „

Stáva sa, že ľudia sú po sfilmovaní knižného príbehu sklamaní. Ako vnímate takúto kritiku?

To je jasné, čitatelia majú svoju predstavivosť. Snažili sme sa na knihe zmeniť iba málo vecí. Chceli sme dodržať to, čo je v nej napísané. Aj lokácie, ktoré sú v knihe opísané. Niekde sa, bohužiaľ, nedalo vyjsť s technikou a nakrúcať, ale prešli sme všetky priestory a miesta, ktoré sú v knihe opísané. Snažili sme sa to čo najdôveryhodnejšie uchopiť.