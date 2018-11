Snažili sa sedem rokov. Na Grape konečne prídu Chvrches

Na piešťanskom letisku zahrajú v piatok.

26. nov 2018 o 13:33 Marek Majzon

PIEŠŤANY. Na Slovensku prvýkrát vystúpi skupina Chvrches. Škótske synth-popové trio v zložení Lauren Mayberry, Martin Doherty a Iain Cook obsadia hlavné pódium festivalu Grape v piatok 9. augusta 2019.

"Tento rok zverejňujeme interpretov nezvykle skoro, ale takto to vyšlo a sme veľmi radi. O kapelu Chvrches sme sa snažili sedem rokov a nakoniec sa nám to podarilo. Rovnako The Kooks sa nám motali v zoznamoch dokonca už od roku 2011. Túto silnú dvojku dopĺňame o talentovaného Toma Grennana a rovnako mladých Superorganism. Ktorí mali vystúpiť u nás už minulý rok," vysvetľuje jeden z organizátorov festivalu Ján Trstenský.

Piate miesto v predpovedi vývoja popu

Formácia vznikla v roku 2011, keď Cook s Dohertym nahrávali hudbu pre Blue Sky Archives a potrebovali podpornú vokalistku. Napokon si počas spoločnej práce s Mayberry rozumeli až do takej miery, že sa rozhodli skúsiť nástrahy hudobného priemyslu spoločne.

V rebríčku BBC Sound of 2013, ktorý na základe hodnotení britských kritikov predpovedal vývoj popu v danom roku, obsadili v januári piate miesto. O osem mesiacov neskôr vydali album The Bones of What You Believe.

Podarilo sa im ho spropagovať poslucháčsky obľúbeným singlom The Mother We Share aj v amerických talkshow Later... with Jools Holland a Late Night with Jimmy Fallon.

Na medzinárodný úspech nadviazali nahrávkou Every Open Eye (2015) a vlani sa ohlásili s počinom Love Is Dead.

Organizátori siahli po talentovaných nováčikoch

V grafike, kde druhý najväčší domáci festival priznáva aj to, že je najupršanejší, ďalej predstavil aj The Kooks.

Kapela vznikla v roku 2004 a názov pochádza z piesne Davida Bowieho z roku 1971. Za prvý hit možno považovať skladbu Naïve z debutového albumu Inside In / Inside Out (2006).

Medzičasom vydali nahrávky The Konk (2008), Junk of the Heart (2011) a Listen (2014). Najaktuálnejšou nahrávkou je novinka Let´s Go to Sunshine z tohto roka.

Práve ich veľkým fanúšikom je indie-rockový nováčik Tom Grennan. Pôvodne chcel byť futbalistom, no niečo mu hovorilo, aby sa venoval radšej hudbe. Prvý koncert absolvoval ako osemnásťročný.

Iba krátko na to si ho vyhľadal zamestnanec vydavateľstva Insanity Records, ktorý mu ponúkol nahrávaciu zmluvu. Tak vznikol album Lighting Matches. Svoj energický chrapľák ponúkne slovenským poslucháčom už v lete na piešťanskom letisku.

Program nateraz dopĺňa aj psychedelický Superorganism - zostava ôsmich hudobníkov z piatich krajín sveta od Veľkej Británie až po Austráliu. Jednotliví členovia sa zoznámili prostredníctvom diskusných fór o hudbe, no v súčasnosti už žijú spolu a fungujú presne podľa svojho mena.

Superorganism je tiež názvom debutovej nahrávky skupiny. Vyšla ešte v marci tohto roka.