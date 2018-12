Seriálový otecko Braňo Deák: Chýba mi veľká filmová rola

Obľúbený seriálový herec nakrúca tretiu sériu Oteckov.

10. dec 2018 o 9:29 Jana Alexová

V súčasnosti nakrúca tretiu sériu obľúbeného televízneho seriálu Oteckovia, ktorý sa teší veľkej popularite. Zároveň však večery trávi aj na divadelných doskách. Herec BRAŇO DEÁK v rozhovore pre SME hovorí o svojej role seriálového Alexa, o tom, aké je slovenské publikum, aj o tom, aké správanie fanúšikov mu prekáža.

Keď sme dohadovali termín stretnutia na rozhovor, chvíľu sa zdalo, že sa to ani nepodarí, lebo máte veľmi veľa práce. Čím žijete tieto dni?

Pracujem najmä na seriáli Oteckovia, ktorý ma zamestnáva na plný úväzok takmer každý deň. Tomu sa venujem naplno a nielen priamo na pľaci. Veľa času zaberá aj samotná príprava na nakrúcanie – treba sa učiť texty doma, lebo medzi obrazmi nie je kedy.

Okrem toho ma zamestnáva po večeroch divadlo. No a začínam aj skúšať novú hru, čiže toho času na osobné voľno bude ešte menej času. Seriál a divadlo sú dve veci, ktoré ma veľmi zamestnávaj, ale aj veľmi bavia.

Nakrúcate už tretiu sériu Oteckov. V akej fáze je?

Celkom presne neviem, koľko dní nakrúcania nás ešte čaká do konca tejto série, ale v rámci príbehu sme zhruba v prvej tretine. Seriál má dobre našliapnuté, ľudia to radi pozerajú, čo je úžasné. Tretia séria by mala prísť na televízne obrazovky v budúcom roku, či bude aj štvrtá, to sa ešte nevie. Bol by som rád, ak by to pokračovalo, lebo je to veľmi príjemná práca v úžasnom kolektíve. A koniec koncov, keď je pozitívna odozva divákov, je rozhodnutie o jeho pokračovaní jednoduché.

Čím to je, že je seriál Oteckovia taký úspešný?

Keď sa ľudí pýtam, čo sa im na seriáli páči, povedia iba, že všetko. Pýtam sa to najmä detí, pretože tie to pozerajú so svojimi rodičmi a vraj už od štyroch rokov. Tie však iba povedia, že sa im to páči, čiže nedostávam konkrétnu odpoveď.

Vraj je zábavné, ako sa my dospeláci občas hráme na deti a opačne. Predpokladám, že aj obsadenie je divákovi sympatické. Myslím si, že v Oteckoch vznikla krásna súhra medzi nami dospelými a „našimi“ deťmi. To bude asi ten správny kľúč.

Môže to byť aj tým, že u nás ešte nie je bežné, že by otcovia chodili na rodičovskú dovolenku a že sa veľmi o role otca nehovorí?

Moja postava nie je typický otec – najskôr ani nevedel, že vôbec má syna. Zrazu mu prišiel do života už ako päťročný. Zo začiatku ho nechcel a dokonca ani neveril, že to môže byť jeho syn. Ako sa však príbeh rozvíjal, našli si k sebe cestu, ich vzťah je už teraz krásny a plnohodnotný.

Vzťah otcov a detí je veľmi vďačným námetom, mamy v seriáli hrajú akoby „druhé husle“. Verím, že k seriálu si sadá aj celá rodina a jej členovia sa v niektorých situáciách nachádzajú. Takže tam je, dúfam, aj ten stmeľovací efekt. Je asi pravda, že ľudia v dnešnej dobe nemajú toľko času na svoje deti. Veľa pracujú, sú rozlietaní, decká sedia pri laptopoch a počítačoch.

Zrazu máme možnosť byť v rámci seriálu aj trochu edukatívni, čo je výborná pozícia, keď vieme, že máme istú základňu detí, tínedžerov aj dospelých. Podľa mňa toto je ten čas, keď sa môžeme rozprávať o tom, ako by to bolo ideálne.

Niečo ako recepty na rodičovstvo?

Áno, aj keď je pravda, že seriálové rodiny sú všelijaké. Ani ja ako Alex Becker nemám ideálnu rodinu, nemám partnerku, iba striedam rôzne dievčatá. Ďalší z nás je rozvedený. No hoci tieto rodiny nie sú ideálne, ľudia to aj napriek tomu pozerajú. Možno aj preto, že je tam stále napätie – dajú sa dokopy alebo nedajú sa dokopy – a že ľudia veria tomu, že to všetko nakoniec dobre dopadne.

Ani v reálnom živote nie sú všetky rodiny ideálne.

Inak by ani scenáristi nemali o čom písať a bolo by to asi aj neuveriteľné, ja neviem. Žijeme v čase, že toto je úplne bežné a normálne.

herec Braňo Deák v seriáli Oteckovia stvárňuje právnika Alexa (zdroj: SME - Marko Erd)

Prinesie tretia séria aj prekvapenia?

Tretia séria prinesie veľa prekvapení, ale, bohužiaľ, viac nemôžem prezradiť.

Muž ťažko ženám rozumie. Nechápe ženské chápanie. To sa spieva v titulnej skladbe k seriáli Oteckovia. Nemal by seriál namiesto potvrdzovania stereotypov ich radšej búrať?