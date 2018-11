Zase je na nepoznanie. Christian Bale hrá drzého politika, s ktorým nemá nič spoločné

Vo filme Vice hrá vice prezidenta Dicka Cheneyho.

29. nov 2018 o 16:52 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Súkromný život mal nezaujímavý, ten pracovný prakticky tiež. Bol byrokrat, administratívna sivá myš. Za nenápadným výzorom plešatého pána s bruškom sa však skrýval silný stratég, ktorý len čakal na príležitosť.

Muž, ktorý túžil premeniť svet politiky na šachovú partiu, najlepšie pred svetovým publikom. A viesť veľký vojnový konflikt, kde možno zapojiť zbrane aj biznis s pohonnými látkami.

A jeho príležitosť prišla.

Dick Cheney ju vytušil, keď si Američania za svojho prezidenta zvolili Georgea W. Busha. Teda niekoho, kto po vysokej škole najprv iba obchodoval s tropickými kvetinami a kto potom bol desať rokov nezamestnaný, keď si trúfol ísť do volieb.

Keď mu Bush ponúkol pozíciu viceprezidenta, sebavedomý Dick Cheney už vopred vedel, čo mu odpovie: Bol som generálny riaditeľom veľkej spoločnosti, bol som už aj ministrom obrany, takže táto pozícia sa mi zdá trochu nezaujímavá. Tvoj návrh prijmem, len ak sa dohodneme, že ju obaja začneme chápať inak.

Dick Cheney je proste postava, z ktorej Američania museli urobiť film. Oslavný alebo výsmešný? To už záviselo od toho, kto sa ho chopil.

Mohol ho aspoň vykopnúť z domu

Ty si sa asi zbláznil! Zvolal Christian Bale, keď za ním prišiel režisér Adam McKay s nápadom, že on by mohol bývalého vice prezidenta hrať. Lebo veď on sa na Cheneyho vôbec nepodobá, keďže má výzor a postavu hereckej superstar a zďaleka nedosiahol ani jeho vek.