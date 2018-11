Predbehla čas. Claire Denis skúmala mužské telo na prelome tisícročí

Aké filmy uvidíte na MFF Bratislava?

30. nov 2018 o 14:52 Marek Majzon

BRATISLAVA. Aj napriek nízkemu rozpočtu sa Medzinárodnému filmovému festivalu Bratislava podarilo otvoriť svoj 20. ročník.

V programe má 42 filmov rozdelených do sekcií Súťaž hraných filmov, Cinema Now, Cena LUX, Lexikón: Ženský pohľad, Made in CZ / SK a Junior.

Ak patríte medzi tých, ktorí si radi dajú odporučiť filmy, pozrite si náš výber víkendového premietania v bratislavskom Kine Lumière.

Dobrá práca

Sobota – Kino Lumière (K1) 13.45

Snímka od francúzskej režisérky Claire Denis nepatrí medzi najhorúcejšie novinky tohto roka.