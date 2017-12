Z filmu Blade možno bude seriál

10. máj 2005 o 9:46 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Populárny upírsky horor Blade, v ktorom sa preslávil hollywoodsky herec Wesley Snipes, sa pravdepodobne čoskoro stane i televíznym seriálom. Americká káblová televízia Spike TV si zatiaľ objednala výrobu pilotného filmu, ktorý by mal trvať dve hodiny a mal by byť na motívy antihrdinu z komiksov Marvel. Film Blade, v hlavnej úlohe so Snipesom, poločlovekom-poloupírom, sa dočkal dvoch pokračovaní a na celom svete zarobil vyše 11 miliárd korún. Pilotný televízny film by mal byť hotový na budúci rok.