Helen Huntová skúsi prácu režisérky

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Americká herečka Helen Huntová sa rozhodla, že skúsi šťastie aj za kamerou. Pre film Then She Found Me, v ktorom stvárni jednu z hlavných postáv, nenašla vhodného režiséra, ...

10. máj 2005 o 10:44 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Americká herečka Helen Huntová sa rozhodla, že skúsi šťastie aj za kamerou. Pre film Then She Found Me, v ktorom stvárni jednu z hlavných postáv, nenašla vhodného režiséra, tak sa rozhodla, že túto úlohu prevezme na svoje plecia. Ide o drámu na motívy románu Elinor Lipmanovej. Huntová momentálne rokuje s hercami Diane Keatonovou a Woodym Harrelsonom, ktorých by chcela do filmu, na ktorom s prestávkami pracuje už sedem rokov, obsadiť. Herečka v tomto filme stvárni učiteľku v strednom veku, ktorú opustí manžel a musí sa vyrovnať aj so smrťou svojej adoptívnej matky. Vtedy sa v jej živote objaví jej biologická matka. "Príbeh je o zrade a prekvapeniach, vtipných i nenávratne stratených veciach. Napriek tomu, že hlavnou témou je zrada, chcem, aby sa celý film niesol v komediálnom duchu," povedala budúca režisérka Helen Huntová.