Aj on by zabíjal, keby sa neovládol. Brutálny film Larsa von Triera by mali vidieť len dospelí

Už aj v liberálnej Európe ho nazvali sadistom a úchylným.

3. dec 2018 o 16:13 Kristína Kúdelová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Matt Dilon v úlohe sériového vraha vo filme House Jack stavia dom.(Zdroj: FDC)