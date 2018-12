Písali si, aj keď sa ich telá už vzdávali. Z ľúbostného listu Leonarda Cohena bude film

Jeho životnou láskou bola vydatá Nórka.

3. dec 2018 o 17:42 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vieš, že milujem s tebou žiť. No pri tebe zabúdam na toľko vecí! Zabúdam sa pomodliť k anjelom a oni sa potom zabudnú pomodliť za nás, spieval Leonard Cohen v piesni So Long, Marianne.

Nórska umelkyňa Marianne Ihlen bola jeho najväčšou láskou, v 60. rokoch spolu aj žili. No ich vzťah nikdy nebol celkom naplnený, pretože keď sa spoznali na gréckom ostrove Hydra, Marianne už bola vydatá.

Na Cohena bola aj neraz žiarlivá, pretože keď sa preslávil, malo oňho veľa žien záujem, po čase však vedela, že sa na jeho cit môže spoľahnúť. Keby nebolo jej, nevznikli by ani piesne z jeho prvých albumov Songs of Leonard Cohen a Songs From a Room.

Neprestali byť spolu, ani keď spolu neboli, a o tom bude aj dokumentárny film Marianne & Leonard: Words of Love, ktorý bude mať v januári premiéru na festivale v Sundance.

Leonard Cohen vystupoval aj krátko pred smrťou. (zdroj: SITA/AP)

V ich živote sa udiala jedna vec. Krásna, dalo by sa povedať, keby okolnosti neboli smutné.