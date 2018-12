Žánrom roka 2018 bol rap. Prispela k tomu aj vražda

Tromi najpočúvanejšími umelcami na Spotify sú raperi.

BRATISLAVA. Ed Sheeran sa svetu očividne opočúval. Svedčia o tom štatistiky streamovacej služby Spotify. Na vrchole počúvanosti je za rok 2018 raper Drake.

Kanaďan sa vryl do uší svojich poslucháčov skladbou God's Plan z nahrávky Scorpion, vydal ju v júli tohto roka. Óda na to, aké je to byť v hudobnom priemysle, má viac ako miliardu prehratí.

Pre porovnanie, viacmenej rovnaký počet prehratí získal aj Shape of You, vlaňajší hit Eda Sheerana.

Spomínaný album sa taktiež stal najčastaješie prehrávaným, čím spravil z Drakea najpočúvanejšieho umelca tohto roku vôbec. Dovedna má raperov katalóg za sebou vyše 8,2 miliard prehratí.

Smrť ešte stále zarába

Spotify vo svojej infografike tvrdí, že je na vzostupe hlavne žáner emo rap. Spája v sebe prvky charakteristické pre hip-hopovú a rapovú kultúru s vokálmi na spôsob rockovej hudby zo začiatku milénia.