Pľujú naňho, chcú ho zmlátiť. Pamätník Vasiľa Biľaka nemal výtvarník Peter Kalmus špiniť

Film o ňom zamlčuje jeho spoluprácu s Alojzom Hlinom.

9. dec 2018 o 13:49 Kristína Kúdelová

Tak už je v truhle. Ten nekompromisný košický idiot, vyjebanec slovenského národa. Plagát a slogan k filmu Prípad Kalmus niekoľkými slovami vystihol, čo si veľa ľudí želá. Dostať ho do basy, vystrašiť ho, zmlátiť do krvi.

Takto sa Slováci cítia, keď sa dostanú do styku s človekom, ktorý siaha na ich fašistické a komunistické modly. Keď ich pohodlie a predstavy o svetovom poriadku naruší výtvarník Peter Kalmus.

Ťažko sa opisuje, kto tento človek je. Autori filmu sa ho radšej pokúsili ukázať priamo v akcii.

Špiní na Tisa. Polícia nevie, čo s ním

Peter Kalmus. V prvom pláne je to ten, kto väčšinou nosí červené alebo zelené nohavice, alebo sa oblečie do krikľavého afrického kostýmu a nastúpi do vlaku. Do toho istého, v ktorom "kontrolujú poriadok" prívrženci Ľudovej strany Naše Slovensko. Som Kalmusova hliadka, hovorí a ponúka cestujúcim cukríky.