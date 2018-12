Jakubisko pokrstil knižnú podobu Perinbaby

S myšlienkou vydať rozprávkovú knihu o nebeskej starenke prišiel režisérov syn Jorik.

10. dec 2018 o 20:50 TASR

BRATISLAVA. Filmový príbeh Perinbaby sa po 33 rokoch dočkal svojej knižnej podoby, ktorú pripravil a prerozprával na 224 stranách jej kronikár a režisér Juraj Jakubisko.

Knihu, ktorá obsahuje aj 150 fotografií z kultového filmu Perinbaba, v pondelok uviedli do života v bratislavskom kníhkupectve na Poštovej.

Nápad syna Jorika

“ V novej Perinbabe už pracujem s inými prostriedkami, so 'zázrakmi', s ktorými som predtým nepracoval. Možno som to prehnal, možno sa to nebude páčiť, neviem, všetko je riziko. „ JURAJ JAKUBISKO

Jakubisko prezradil, že s myšlienkou vydať rozprávkovú knihu o nebeskej starenke, ktorá vládne vetru a snehu, Jakubkovi, mládencovi so smelosťou Nebojsu, múdrosťou deda Vševeda, o krásnej a dobrej Alžbetke či zlej macoche a jej hlúpej dcére Dore prišiel režisérov syn Jorik.

"Chcel mi urobiť radosť. Perinbaba má Kristove roky a urobil mi radosť, pretože Kristove roky bol môj prvý film, Kristove roky má aj moje manželstvo s Deanou, ale i Jorik má Kristove roky, on je vlastne synom Perinbaby. Možno sme si urobili rodina radosť, ale tá radosť je skôr mierená k slovenským deťom, pre ktoré som pôvodnú rozprávku nakrútil," komentoval režisér genézu knižky, do ktorej sa vraj veľmi ťažko hľadali a vyberali fotografie.

"Veľa sa muselo retušovať, veľmi ťažko sa zháňalo. Pôvodne som mal nápad, že by mohol aj priamo z filmu použiť okienka, ale tie sú také neostré, nepoužiteľné, nakoniec sa nič také nekonalo," poznamenal Jakubisko s tým, že do knihy sa dostali dokonca aj fotografie, o ktorých vôbec nevedel.

"Som prekvapený, že vôbec sú, pretože to je všetko už minulosť. A keď človek objaví iný pohľad, než pozná, a niečo nové, tak je to pekné," dodal 80-ročný režisér.

Nová Perinbaba, stará poetika

Ďalej sa venoval už len filmovému pokračovaniu legendárneho príbehu, ktorý mal premiéru v roku 1985 a odvtedy sa pravidelne objavuje na vianočných televíznych obrazovkách.

"Novú Perinbabu som robil s ohľadom na to, aby vydržala možno ďalších 33 rokov, je určená nielen miliónom divákov, ktorí ju za tie roky videli v kine, a hlavne v televízii, vychovala toľko generácií, ale je určená aj pre nové generácie. V nej už pracujem s inými prostriedkami, so 'zázrakmi', s ktorými som predtým nepracoval. Možno som to prehnal, možno sa to nebude páčiť, neviem, všetko je riziko," povedal Jakubisko.

Divákov uisťuje, že pre jeho tvorbu typická "poetická mágia" sa z pripravovanej rozprávky nevytratí.

"Môj Lukáš je podobný Jakubkovi, pretože je to jeho syn, je rovnako smelý, odvážny, ale už je i viac racionálne vybavený, ale už sa dotýka rozprávok modernej techniky," priblížil režisér.

Podľa vlastných slov ho teší najmä zázračná možnosť oživiť vďaka novým technológiám Giuliettu Masinu a Valeriu Kaplanovú.

"Človek musí nájsť v tomto svete plnom žiarivých ikon cestu, ktorá vedie k srdcu, k spomienkam. Celý život sa snažím urobiť film, kde filmový obraz nie je len filmovým obrazom, ale vo vašej duši vyvolá nový obraz. Toto je najväčšie umenie, to je to, čomu sa hovorí - naplň ma úžasom," uzavrel s úsmevom.