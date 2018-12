Svet je sprisahanie mocných. Film Záhada Silver Lake ironizuje hľadanie zmyslu života

Je treba viac takých bláznivých filmov.

12. dec 2018 o 9:43 Miloš Ščepka

Nielen filozofi, aj umelci si odnepamäti kladú základné otázky „Kto sme? Odkiaľ prichádzame? Kam kráčame?“

Niekedy sú odpoveďou silné, vierou predchnuté diela, inokedy hlbokomyseľné úvahy, ale tiež fraška, groteska, surrealizmus a dada.

Podobným smerom sa vybral povestný americký nezávislý filmár David Robert Mitchell vo svojom najnovšom diele Under the Silver Lake – a celkom zámerne pri tom ani náhodou nezachováva vážnu tvár.

Medzi čudákmi v divnom L.A.

Tridsiatnik Sam (hrá ho Andrew Garfield) hľadá susedu Sarah, ktorá sa z noci do rána odsťahovala a nechala za sebou prázdny byt so záhadnými znameniami na stenách.

Musí sa vyrovnať s vevericami pršiacimi z neba, s hudobnou skupinou Jesus and the Brides of Dracula, s pomäteným autorom mysteriózneho komiksu, skrytými tajnými odkazmi i s nebezpečnou Sovou ženou.