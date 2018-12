Pokuta, z ktorej sa zahmlí pred očami. Robin Thicke a Pharrell musia odškodniť rodinu Marvina Gaye-a

Spor okolo hitu Blurred Lines sa skončil.

13. dec 2018 o 11:35 Marek Majzon

BRATISLAVA. Už sa z toho nevyspievajú. Robin Thicke a Pharrell Williams musia ako autori skladby Blurred Lines z roku 2013 zaplatiť rodine Marvina Gayea takmer päť miliónov dolárov, viac ako štyri milióny eur.

Autorská dvojica vykradla basovú linku Gayeovho hitu Got to Give It Up z roku 1977. Uvádza to vo svojom konečnom rozhodnutí súd v Los Angeles, ktorý riešil spor medzi umelcami a pozostalými tri roky.

Zlatá baňa

Vo verdikte uvádza, že celkové odškodné od Thickeho, Pharrella a Pharrellovho vydavateľstva More Water From Nazareth Publishing Inc. sú takmer tri milióny dolárov (viac ako dva a pol milióna eur).