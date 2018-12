Mať hlavnú hrdinku sa filmárom oplatí. Film zarobí viac

Štúdia tvrdí, že nezáleží na rozpočte.

13. dec 2018 o 15:42 Marek Majzon

Aj Wonder Woman patrí medzi filmy, na ktorý zarobila žena.(Zdroj: Clay Enos / Warner Bros.)

BRATISLAVA. Nedať ženám väčší priestor môže byť prešľap. Morálny aj finančný, zistila agentúra Creative Artists Agency a spoločnosť shift7.

Filmy, ktoré majú viac mužských hrdinov ako ženských, zarábajú menej.

Iba na prvom záleží

Do štúdie vybrali tristopäťdesiat najlepšie zarábajúcich amerických filmov uvedených do svetových kín od januára 2014 až do decembra 2017. Hlavného hrdinu definovali ako umelca, ktorého sprievodné tlačové materiály k filmu uvádzajú ako prvého.

Stopäť z nich bolo žien, zvyšok tvorili muži.