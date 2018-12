Detská kniha patrí pod stromček

Každý z nás si zaslúži objaviť pod vianočným stromčekom aspoň jednu knihu a deti nie sú výnimkou

17. dec 2018 o 11:11 Jana Korčeková

Každý z nás si zaslúži objaviť pod vianočným stromčekom aspoň jednu knihu a deti nie sú výnimkou. Súčasná ponuka detských kníh je taká rozmanitá, že sa dá pre každé dieťa vybrať tá správna kniha.

Kde bolo, tam bolo...

K detstvu neodmysliteľne patria rozprávky. Priestorové rozprávky Vojtěcha Kubaštu – O vlkovi a siedmich kozliatkach, O Červenej čiapočke, Popoluška, Snehulienka a sedem trpaslíkov – prenesú dej rozprávok do nášho sveta vďaka priestorovému stvárneniu. Po otočení strany sa pred nami vynorí hrozivý vlk, vydesené kozliatka či hodujúci trpaslíci.

Jedinečný čitateľský zážitok ponúka aj kniha Pom Pomove rozprávky (István Csukás a Ferenc Sajdik). Tučný vták, milujúci čokoládu zažije nezvyčajnú cestu do Afriky, Hodinová skočpružinka a Gumovací pavúk sú príčinou veľkého zmätku v meste. Pri čítaní rozprávok čudesného Pom Poma je ťažké nezačať sa nahlas smiať.

Nevšedné priateľstvá

Priateľstvo občas vstúpi do života nečakane. O tom by vedeli rozprávať hrdinovia viacerých kníh, napríklad kocúr Zorba (O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať, Luis Sepúlveda a Lina Dūdaitė) a malá Sofia (Sofia a tekvička, Pat Zietlow Miller a Anne Wilsdorf). Do kocúrovho života vletela umierajúca čajka a prosila ho o splnenie troch sľubov. Nezjedz moje vajíčko, ale vyseď ho. O mláďatko sa postaraj a nauč ho lietať. K splneniu náročných sľubov vedie vzrušujúca cesta... Sofiinou priateľkou sa stala tekvica, ktorá pôvodne mala byť večerným pokrmom. Osud to však zariadil inak a z tekvice sa stala kamarátka Betka, s ktorou sa dá skvelo hrať a brať ju kamkoľvek. Lenže Betka sa začala meniť a Sofia sa jej pokúsi pomôcť.

Zábava pre najmenších

Knihy nemusíme vždy v tichosti čítať posediačky a dokonca niekedy máme vplyv na napredovanie príbehu. Presne také sú interaktívne knihy Pritúľ si ma (Sophie Schoenwaldová a Nadine Reitzová) a Od hlavy po päty (Eric Carle). V priebehu čítania príbehu Pritúľ si ma o vajíčku, ktoré sa odkotúľalo od rodiny tučniakov, dostáva dieťa zábavné inštrukcie. Zaťukaj prstom na vajíčko, daj pusinku tučniačikovi... Kniha prináša dieťaťu okrem zábavy aj dobrý pocit, že tučniačik našiel rodinu vďaka nemu. V knihe Od hlavy po päty autor predstavuje rôzne zvieratá a ich pohyby a čitateľa vyzýva, aby ich napodobňoval. Dokážeš otočiť hlavu ako tučniak? Vlniť bokmi ako krokodíl? S pohybom prichádza veľa zábavy a smiechu.

A sú tu Vianoce!

Vianoce zbožňujú mnohí rozprávkoví hrdinovia. Mimi a Líza v najnovšom dobrodružstve (Mimi & Líza: Záhada vianočného svetla, Katarína Moláková a Katarína Kerekesová) sa na Vianoce tešia a chcú sa podieľať na vytvorení vianočnej atmosféry. Reakcia susedov na vianočné svetielka, ktorými chceli skrášliť vianočný stromček v dome, však bola veľmi čudná a ďalšie udalosti urobili situáciu ešte záhadnejšou. Mimi a Líza sa rozhodnú záhadu vianočného svetla vyriešiť.

Medveď v príbehu Tajný vianočný hosť (Annette Amrheinová a Sabine Straubová) vždy túžil oslavovať Vianoce, ale príležitosť splniť si celoživotný sen sa mu naskytla, až keď sa nestihol uložiť na zimný spánok pre zariaďovanie nového príbytku. Vyzdobil si jaskyňu, nachystal jedlo a čakal na príchod pozvaných obyvateľov lesa. Lenže tí nechodili a medveď netušil prečo.

Smer dobrodružstvo!

Paulínku si deti určite obľúbia. V izbe má neporiadok a jej najčastejšia odpoveď znie – nie. Nie, izbu si neuprace! Lenže tentoraz sa to Paulínke vypomstilo a jej izba zrazu vyzerala ako džungľa. V izbe sa ocitol chrápajúci lev a u rodičov v spálni si medvedica skúšala mamin rúž. Toto nie je džungľa!, kričala Paulínka... Dvojjazyčná kniha Toto nie je džungľa! / This is not a jungle! (Susanna Isern a Rocio Bonilla) dieťa zabaví a pomôže mu pri prehlbovaní znalostí angličtiny.

Blcha Teo, hrdina rovnomennej knihy Kataríny Macurovej, tiež zažije veľké dobrodružstvo. Mladá blcha Teo sa túži stať veľkým bádateľom. Rozhodnutie splniť si tento sen nastane, keď sa dozvie o tajomnom mieste zvanom Lev... Obrázková kniha o dobrodružnej výprave odvážnej blchy na chrbte nič netušiaceho leva je vďaka roztomilým ilustráciám a jednoduchému textu vhodná pre deti od troch rokov. Na dobrodružnú, priam neuveriteľnú výpravu sa vydajú aj kamaráti Sebastián a Miško v knihe Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške (Jakob Martin Strid). Kamaráti sa rozhodli nájsť Tajomný ostrov a ako plavidlo im slúži obrovská hruška. Počas jeho hľadania zažijú napínavé dobrodružstvá. Stretnú pirátov, morského draka, uvidia duchov a nudiť sa nebudú ani po objavení ostrova.

Detské knihy pre celú rodinu

Kniha Môj kocúr Tamtam (Ľuboslav Paľo) je skvelým knižným darom pre milovníkov mačiek. Tamtam je zobrazený v rôznych polohách, situáciách a v duševnom rozpoložení. Sme svedkami jeho lapajstiev, obdivuhodných výkonov i pádu do umývadla plného vody. Pôsobivé ilustrácie sa vyznačujú humorom, hravosťou a výstižným zobrazením mačacej osobnosti.

Jedinečný vizuálny zážitok prináša tiež kniha Šťastie je líška (Evelina Daciūtė a Aušra Kiudulaitė), ktorá ponúka očarujúce ilustrácie a nežný, pútavý príbeh o priateľstve a o šťastí. Jakubov život možno označiť ako nezvyčajný a od chvíle, keď do neho vstúpi líška, to platí dvojnásobne. Líška tvrdí, že oranžová je farba šťastia a vyzerá to tak, že sa nemýli. Jakub s ňou nadviaže priateľstvo a tvrdí, že najväčšie šťastie je líška. Lenže rodičia sa chcú presťahovať, pretože chcú viac všetkého a tým ohrozujú Jakubove šťastie.

Pútavé ilustrácie v knihe Môj bláznivý obrázkový svet (Tom Schamp) sprevádzajú dieťa naším svetom a umožňujú mu dozvedieť sa o ňom nové informácie. Témy ikskrát knižne spracované (ročné obdobia, mesto...) sú tu znázornené tak zábavne a detailne, že pri prezeraní ilustrácií môžeme ľahko stratiť prehľad o čase. Rozhodnutie preskúmať túto knihu skôr, ako ju nájde dieťa pod stromčekom, je preto rozumný krok.

Fascinujúcim zdrojom informácií o svete je aj Planéta Zem: Ilustrovaný atlas všetkých kútov a kultúr sveta (Enrico Lavagno, Sacco a Vallarino). Pri prezeraní pútavo ilustrovaných máp a čítaní textu sa dozvieme zaujímavé informácie o rôznych kútoch sveta a rozširovanie vedomostí sa stane zábavnou činnosťou. Planéta Zem je taká obrovská a rozmanitá, že sa o nej a jej obyvateľoch môžeme učiť celý život. Cenným pomocníkom nám môže byť práve tento jedinečný ilustrovaný atlas.

Knižný risk

Výber vhodnej knihy je vždy trochu riskantný, napriek tomu sa oplatí. Máločo sa totiž vyrovná chvíľam stráveným pri pútavej knihe a čím skôr tieto okamihy dieťa zažije, tým väčšia je šanca, že si vytvorí ku knihám blízky vzťah.