Vydavatelia sami sebe aj konkurencii

Inšpirácia od najpovolanejších na knižný darček pod vianočný stromček

17. dec 2018 o 11:11 Róbert Kotian, Martin Kasarda

Vianočný stromček bez kníh sa dá predstaviť len ťažko - u vydavateľov kníh však vôbec. Preto sme oslovili viacerých predstaviteľov vydavateľov, akú knihu iných vydavateľov by radi dostali pod stromček a akou z vlastnej produkcie by urobili radosť pod inými stromčekmi.

Absynt, Filip Ostrowski

Z produkcie Absyntu by som najradšej daroval knihu rozhovorovVesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi. Je to knižka, ktorá môže byť pre našich verných čitateľov mimoriadne zaujímavá. Aj keď sa v Absynte snažíme vydávať už aj iné žánre, našou vlajkovou loďou je stále reportážna literatúra. Mnohí naši čitatelia si obľúbili tvorbu našich „prekliatych reportérov“, sú zvedaví na ich prácu i myšlienky. Preto sme sa rozhodli, že práve na Vianoce vydáme knihu rozhovorov, v ktorej väčšina autorov Absyntu rozpráva o svojej práci a o poslaní reportéra. Či už máte radi tvorbu Svetlany Alexijevičovej Martina Pollacka, Wojciecha Tochmana, alebo iných autorov, v knihe Vesmír v kvapke vody dostanete príležitosť nahliadnuť nielen do ich autorskej dielne, ale aj do duše. A konečne sa dozviete, ako vznikajú vaše obľúbené absyntovky.

Pod stromček by som najradšej dostal knihu Muži mi to vysvetlia od Rebeccy Solnitovej. Veľmi sa teším na slovenský preklad knihy, ktorú poznám už z iného vydania. Mám rád ostré a vtipné eseje, ktoré mi nastavujú zrkadlo a nútia ma zamyslieť sa nad samým sebou a vlastným správaním. Za dobrú reklamu knihy nech poslúži samotný úvod, kde počas jednej párty domáci pán neberie na vedomie, že sa rozpráva s autorkou knihy, o ktorej práve vášnivo rozpráva, a snaží sa jej vysvetliť, čo v nej vlastne chcela povedať. V tejto absurdnej scéne vidí Rebecca Solnit niečo, s čím sa každodenne stretávajú mnohé ženy: symbolické násilie od mužov alebo príklad neustáleho patriarchátu. Na Slovensko cestujem už niekoľko rokov a mám pocit, že aj tu sa nájde množstvo ľudí, pre ktorých by mohla byť táto reflexia prínosná. A možno práve Vianoce sú najlepší čas, kedy si prečítať knižku Rebeccy Solnitovej a zamyslieť sa nad ňou.

Albatros Media, Mário Gešvantner

Ako darček darujem istotne niekoľko kníhPasáž od švédskeho autora Simona Stålenhaga. Ide nielen o krásny príbeh dievčatka a jej malého robota, dvojice, ktorá putuje postapokalyptickou Amerikou, kde väčšina ľudí žije už len vo virtuálnej realite, ale je to aj nádherná kniha s fascinujúcimi ilustráciami. No a nedá mi ešte nedoplniť, že ľuďom, ktorí veria konšpiráciám, treba isto darovať titul Nejlepší kniha o fake news. Každý takých jedincov v okolí má, aj ja... Ak by som si mal vybrať darček od kamarátov z iných vydavateľstiev, boli by to Gundžovníky od Júliusa Satinského. Sám autor bol jedinečným zjavom našej kultúry, takže o obsahu sa nemusíme baviť. Kniha (vlastne dve v jednom boxe), ktorá je akousi zbierkou jeho súkromnej časopiseckej tvorby, je však aj prekrásne spracovaná. Pôsobí ako zväzky originálov, človek sa až bojí listovať, aby ju nepoškodil.

Artis Omnis, Ivan Harman

Spolu s vydavateľstvom Slovart vydávame toho istého autora, Juraja Červenáka. A toho by sme si mohli vymeniť. U nás by sme vydali jednu detektívku a Slovart by vydal jednu fantasy, napríklad ďalšie pokračovanie zo série o Černokňažníkovi, Čiernom Roganovi. Ale vážne! Rád by som daroval našu historicko-fantastickú sériuBohatier Jurajovi Hegerovi, aby poznal aj kvality fantasy tvorby svojho úspešného autora. A ja by som privítal sériu Červenákových historických detektívok, prvé poznám, ale k tým posledným som sa ešte nedostal, keďže frekvencia Červenákovej tvorby je rýchlejšia ako moja schopnosť registrovať jeho novinky u iných vydavateľov. A aj tak sa čitatelia i vydavateľ stále dožadujú ďalších a ďalších kníh. Áno, chceme nového Bohatiera i nového Čierneho Rogana.

Ikar, Lucia Čarná

Necítim sa na to vybrať iba jednu knihu, preto budem rozdávať dve. Prvou je knihaGenerál M. R. Štefánik od Mariany Čengel Solčanskej. Prekvapila ma sviežim štýlom, je dobre napísaná a veľmi osobná. Poskytuje pohľad na Štefánika, aký som nevidela nikdy predtým. Pri jej čítaní som mala pocit, akoby Štefánik stál po celý čas vedľa mňa. Druhou je Priepasť od Jozefa Kariku, lebo čítať ju znamená dotknúť sa vlastnej hĺbky a zažiť svoj osobný ponor na miesta, kam sa málokto odváži. Brutálny zážitok.

Pre seba by som si vybrala čokoľvek z vydavateľstvaInaque, pri ich knihách neviem ovládať knižnú závislosť, a Satinského Gundžovníky zo Slovartu.

Inaque, Aňa Ostrihoňová

Naomi Alderman: Sila . Román o tom, čo by sa stalo, keby... Keby dievčatá zistili, že z končekov prstov dokážu vykresať iskru elektrickej sily, ktorá má desivú až smrteľnú moc. Keby ženy boli tým silnejším pohlavím, ktoré necíti strach ani bolesť. Ako by vyzerala politika, podsvetie, náboženstvo? Asi by nám to veľmi niečo pripomínalo. Samotný román rámcujú listy jeho autora, ktorý rukopis posiela do Asociácie mužských spisovateľov a Naomi mu blahosklonne odpovedá a hľadá spôsob, ako zabezpečiť, aby kritičky jeho knihu nehodili do vreca s „mužskou literatúrou“. Margaret Atwood má pravdu, keď hovorí, že „pri čítaní tejto knihy sa nad všetkým zamyslíte dvakrát“.

Édouard Louis: Koniec Eddyho z vydavateľstva Absynt. Toto je iné Francúzsko. Eddy vyrastá v spoločensky a kultúrne limitovanom prostredí severofrancúzskej dediny, v ktorej dominuje alkohol, násilie a nenávisť. Sociálny román 21. storočia, autobiografický dokument o chudobe, vylúčení, frustrácii a šikane. Možnosťou záchrany je útek, ale šanca naň je, bohužiaľ, absolútne mizivá.

SLOVART, Alexandra Petrášová

Všetky moje kamarátky odo mňa dostanú na Vianoce knihu Evy BorušovičovejDo plaviek (trochu darčekový spoiler, ale čo už). Jej texty sú o každej z nich a o nás všetkých. Milujem motto knihy „Do plaviek netreba schudnúť, opáliť sa ani inak zdokonaliť. Do plaviek sa treba obliecť“. Dá sa aplikovať na veľmi veľa iných životných situácií. Eva píše sofistikovane a s nadhľadom o banálnych každodennostiach (partnerské hádky v aute), ale aj o dôležitých veciach, ktoré sa učíme celý život (sebaúcta). Do plaviek sa dá čítať na posedenie, ale aj náhodne na povzbudenie v krízových situáciách.

Dostať by som chcela knihuChladnokrvne (Absynt 2018), ktorú si chcem prečítať, odkedy som prvýkrát videla geniálny film Capote, kde autora Trumana Capoteho hrá skvelý Philip Seymour Hoffman. Som veľmi zvedavá na preklad Samuela Mareca a prebásnené texty od Beneho. A dúfam, že sa mi podarí knihu zaradiť do nášho Knižného klubu pomalých čitateľov, aby sme ich mohli pozvať na kus reči.

Tatran, Lucia Mládeková

Za vydavateľstvo Tatran by som veľmi rada darovala horúcu novinkuSúmrak monarchie, v ktorej sa historici Greg King a Penny Wilsonová snažia zaujímavo a takmer detektívne objasniť, ako zahynul na zámku v Mayerlingu posledný nasledovník monarchie Habsburgovcov Rudolf.

Uvidíme, ako som poslúchala tento rok, ale rada by som si našla pod stromčekom knižku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Absynt- Chladnokrvne od Trumana Capoteho. Detektívky mám veľmi rada a túto svetovú klasiku si nemôžem predsa nechať ujsť.