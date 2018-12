Deň, keď Bohemian Rhapsody znela prvýkrát naživo

Premieta sa zreštaurovaný záznam vianočného koncertu skupiny Queen.

17. dec 2018 o 11:18 Jana Alexová

BRATISLAVA. Film Bohemian Rhapsody mal byť oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho Mercuryho. A naozaj sa ním stal. Láme všetky rekordy návštevnosti aj tržieb, veď len doteraz zarobil už viac ako pol miliardy dolárov.

Stal sa najúspešnejším hudobným filmom v histórii a Rami Malek, americký herec s egyptskými koreňmi, je za úlohu Mercuryho nominovaný aj na prestížnu cenu Zlatý glóbus.

Dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman reaguje na mimoriadny divácky záujem a do bratislavského kina Lumiére láka na skutočných Queenov. Premietne sa tam film Queen: A Night at the Opera - záznam z koncertu z roku 1975.

Bohemian Rhapsody prvýkrát naživo

Koncert sa konal 24. decembra 1975 v Londýnskom Hammersmith Odeon. Bol posledným zo série, ktorú kapela absolvovala ako turné k vydaniu albumu A Nigth at the Opera.

Koncert na Štedrý deň bol vypredaný do posledného miesta a naživo ho vysielala televízia aj rádio BBC. Gitarista Brian May si neskôr spomínal: