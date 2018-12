Zložil hudbu k muzikálu Vlasy. Zomrel Galt MacDermot

Muzikál Vlasy sa stal neskôr predlohou pre rovnomenný film režiséra Miloša Formana.

18. dec 2018 o 22:21 TASR

NEW YORK. Vo veku 89 rokov zomrel v pondelok Galt MacDermot, autor hudby k broadwayským muzikálom Vlasy (Hair) a Dvaja páni z Verony (Two Gentlemen of Verona). Muzikál Vlasy sa stal neskôr predlohou pre rovnomenný film režiséra Miloša Formana.

MacDermot zomrel deň pred svojimi 90. narodeninami. Jeho úmrtie pre časopis Playbill potvrdila skladateľova vnučka.

MacDermot, ktorý bol rodákom z kanadského Montrealu, sa začiatkom 60. rokov presťahoval do New Yorku, kde sa stretol s textármi Geromem Ragnim a Jamesom Radom, ktorých texty začal zhudobňovať.

Ich spolupráca viedla k vzniku muzikálu Vlasy s tematikou americkej vojny vo Vietname, ktorý mal na newyorskom Broadwayi divadelnú premiéru v roku 1968. Podľa muzikálu vznikol v roku 1979 film režiséra Miloša Formana.

Veľký úspech mal aj ďalší MacDermotov hudobný projekt, rockový muzikál z roku 1971, ktorý vznikol na motívy komédie anglického dramatika Williama Shakespeara Dvaja páni z Verony. Libreto k nemu napísal John Guare. V roku 1972 získal dve ceny Tony.

V roku 2009 bol MacDermot uvedený do americkej Siene slávy autorov piesní a v roku 2009 získal cenu za celoživotné dielo kanadskej Spoločnosti hudobných skladateľov, autorov a vydavateľov.