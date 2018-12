Havlove amnestie vyvolali spory. Slovenskí filmári z nich urobili politický thriller

Pozrite si filmy, ktoré dostali z verejných zdrojov najviac peňazí.

20. dec 2018 o 14:48 Jana Alexová

BRATISLAVA. Taký rekordný rok, ako bol pre slovenské filmy rok 2017, sa asi tak skoro nezopakuje. No aj rok 2019 môže do kín priniesť zaujímavé filmy.

Slovenskí filmári práve pripravujú diela za viac ako 41 miliónov eur. Od Audiovizuálneho fondu na ne filmári žiadali 10,5 miliónov eur. Fond nakoniec rozdelil vyše 8 miliónov.

Pozreli sme sa na pripravované filmy, ktoré v tomto roku dostali najviac.

Amnestie

réžia: Jonáš Karásek

Najvyššiu podporu v roku 2018 priznal Audiovizuálny fond pripravovanému filmu Amnestie režiséra Jonáša Karáska (režíroval aj Kandidáta) v produkcii spoločnosti Azyl Production.

Fond produkciu filmu podporil sumou 800-tisíc eur.

Detektívno-politický thriller prinesie filmový pohľad na Havlove amnestie, ktoré vyvolali mnoho rozporuplných reakcií. Na plátna kín príde počas osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, v novembri 2019.

,,Projekt je dobre pripravený aj po vizuálnej stránke, režisér má pomerne presnú predstavu režijnej koncepcie. Prostredia síce vychádzajú z dobovej štylizácie 80. rokov, spájajú sa však s dynamickými výrazovými prostriedkami súčasnej kinematografie," píše v hodnotení komisie fondu filmová vedkyňa Katarína Mišíková.

,,Výborný komerčný scenár, s ambíciou umeleckého presahu," hodnotil producent Patrik Pašš. "Bude to dobový film so zložitou záverečnou scénou väzenskej vzbury a to sa odráža aj na pomerne vysokom rozpočte."

Filmový štáb nakrúcal v Leopoldovskej väznici. V hlavnej úlohe sa predstaví herec Juraj Bača. Vo filme si zahrá s hviezdami ako Anna Geislerová, Marek Majeský, Marek Vašut, Roman Luknár či Jana Oľhová.

Slúžka

réžia: Mariana Čengel Solčanská

Režisérka filmu Únos Mariana Čengel Solčanská v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Brigth Sigth Pictures pripravujú film s názvom Slúžka.

Historickú drámu podľa rovnomenného románu Hany Lasicovej podporil fond vo výške 600-tisíc eur.