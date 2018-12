Juraj Jakubisko: Je to smiešne, alebo smutné, keď musím vysvetľovať, že viem nakrúcať?

Čakal by, že na filmy dostane viac peňazí.

23. dec 2018 o 11:11 Kristína Kúdelová

Keď nakrúcal prvú Perinbabu, komunisti ho volali súdruh a neverili, že dokáže nakrútiť magické prvky, ktoré má na papieri.

Dnes, keď pomaly dokončuje Perinbabu 2, cíti z filmového prostredia nedôveru, či naozaj potrebuje toľko peňazí, koľko si pýta.

Vracia sa ku svojej krásnej rozprávke, ale už v inom rozpoložení, ako kedysi. "Manželka mi hovorí, že kedysi som bol väčší romantik," hovorí. Dnešný svet, kde si ľudia zabudli podávať ruky, sa mu príliš nepáči.

Napriek tomu sa ho neustále pokúša meniť. JURAJ JAKUBISKO sa v rozhovore pre SME dostal k hlbšej úvahe o tom, ako žili Slováci kedysi a ako žijú dnes.

Ste nostlagický?

„Veľmi. Najmä na Vianoce. Porovnávam svet mojich rodičov so svetom mojich detí. Moja generácia rozmýšľa, odkiaľ prišla a kam kráča. Chcela vedieť, kam sa môže a chce dostať. Mysleli sme dopredu, záležalo nám na tom, čo po nás zostane. Dnešná generácia myslí nanajvýš na to, čo bude v stredu, štvrtok, možno za týždeň.

Nájde sa zopár jedincov, ktorým záleží na tom, čo bude o rok. Málokto má predstavu, čo by mohlo byť za tridsať či päťdesiat rokov. Žijeme teraz v slobodnej krajine, ale nevieme, čo s tou slobodou urobiť."

Za politickými obmedzeniami však pravdepodobne nesmútite.

"Ja som nikdy osobnú neslobodu necítil, nemal som s politikou nič spoločné. Nebol som členom komunistickej strany, nechodil som na schôdze. Za svoje filmy som bol na čiernej listine, ani neviem, ako som sa tam dostal. Myslel som si, že takáto obludnosť sa už nemôže zopakovať, ale od Bathory už tiež ubehlo desať rokov.

Aj teraz sedia vo väzení nespravodlivo odsúdení ľudia, len o tom nevieme. A keď sa raz o tom verejnosť dozvie, prídu za nami naše deti a budú nám to otrepávať o hlavu, v akom svete sme to žili."

V istom období vás odpratali do dokumentárneho filmu. Ako ste sa s tým zmierili?

"Moja sloboda bola v mojom rozhodnutí, či zradím svoj magický realizmus a vymením ho za socialistický alebo nie. Vedel som, čo nesmiem a čo môžem. Keď som dostal ranu, vedel som od koho a začo. Nemusel som sa báť, že prídem o prácu alebo strechu nad hlavou, pretože podľa zákona som musel byť zamestnaný.

Pre filmárov to boli najkrajšie časy, lebo politickú zodpovednosť nemali tvorcovia, ale oficiálni cenzori, ktorí dávali razítko, že film je ideologicky nezávadný. V sedemdesiatych rokoch sa oficiálni cenzori zrušili a nastúpila autocenzúra, čím sa hodila zodpovednosť na tvorcov. To bol dôvod aj môjho umlčania."

Trápi vás dnes niečo iné ako vtedy?

"Áno, žijeme v slobodnej krajine, ale ľudia si v nej zabudli podávať ruky. Paradoxne, aj dnes sme kontrolovaní, sledovaní kamerami, nahrávaní - v záujme našej bezpečnosti alebo v mene vylepšovania služieb, o ktoré ani nestojíme.

Ak dostanete ranu, neviete od koho ani prečo. Mladí odchádzajú do zahraničia, pretože ich k Slovensku nič nepúta. Nosia rovnaké saká, texasky, tričká, šiltovky obrátené dozadu ako ich rovesníci kdekoľvek na svete, aby spylnuli s trendom.

Necítia vzťah k domovu ani rodičom, ani k tomu, z čoho vznikli. Je zmyslom slobody anonymný život v dave? Čo iné než kreatívna práca a túžba zmeniť svet vyplní zmysel života? Peniaze? To je to, kvôli čomu sme dnes na svete?"

Aj za tým vidíte nejaký dôvod?

"Do istej miery za to môžeme aj my filmári. Nechali sme si ukradnúť sny i štúdiá. Nereagovali sme na volanie francúzskych tvorcov a nepodporili sme ich výzvu na kvóty pre európske filmy v kinách. Stratili sme tým priestor viesť s divákom dialóg. Dopustili sme, aby našu kultúru prevalcovala americká spotrebná nekultúra.

To mi pripomenulo, čo kedysi povedal môj otec: Stojíš pri klinci, vidíš, že je skrivený, ale nechytíš ho, nezodvihneš ho. Nevezmeš kladivo a nenarovnáš ho. Raz ho ešte môžeš potrebovať. Pre toto vaša generácia zahynie!"

“ Za socializmu všetci nadávali, že musia pracovať, dnes všetci plačú, že nemajú robotu. Možno, že ani nechcú. Neviem, svet je dnes veľmi zložitý. Zabudli sme načúvať jeden druhému. Každý má svoju vlastnú pravdu, vlastnú demokraciu. „ Juraj Jakubisko

Ale nezahynula.

"Nezahynula, ale musela sa ťažko vyrovnať s tým, čo ju zasiahlo. Dokáže to aj nová? Predsa len, strácame duchovné oporné body a toto tempo sa bez nich nedá vydržať. Nikto nič nevyrába, každý len niečo predáva. To predsa nemôže ísť takto ďalej. Voľného času bude stále viac, budú milióny tých, čo sa budú chcieť baviť, ale bude veľmi málo takých, čo ich budú chcieť baviť. Pretože tvorba si vyžaduje prácu, vieru, obetavosť, drinu."

Cítite pri práci tlak z toho, že filmy potrebujú v kinách zarobiť?