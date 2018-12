Milovala potlesk, vedela si zo seba vystreliť. Zomrela česká herečka Jana Štěpánková

Zomrela vo veku 84 rokov.

21. dec 2018 o 14:43 Marek Majzon

BRATISLAVA. Kultový česko-slovenský seriál Nemocnica na okraji mesta prišiel o ďalšiu hereckú legendu. Vo veku 84 rokov zomrela Jana Štěpánková.

Predstaviteľku doktorky Dany Královej previezli koncom novembra do nemocnice so zápalom pľúc. Zdravie sa jej kriticky zhoršilo vplyvom náhlej embólie.

Informáciu potvrdil českému serveru iDNES.cz kolega Tomáš Töpfer. Podľa Českej televízie zomrela v utorok a v piatok sa s ňou rozlúčili blízki.

Preslávila ju doktorka Králová

Dcéra herca Zdeňka Štěpánka začínala po jeho boku ako ochotníčka. Divadelný debut zažila v Pardubiciach krátko po skončení Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe.

Od roku 1952 pôsobila dve dekády v Divadle S. K. Neumanna. Neskôr sa jej pôsobiskom stalo Divadlo na Vinohradoch.

Patrila tu k najväčším hviezdam. Zažiarila v Komikovi, Kráľovi Oidipovi, Richardovi III. aj v Mačacej hre.

“ Herec pri ováciách zabudne na všetko, čo ho bolí alebo trápi. Naozaj to takto funguje. Keď ste na javisku a celé hľadisko vstane a tlieska, máte pocit, že sa vznášate. „ Jana Štěpánková

Filmovým začiatkom bola snímka Nástup z roku 1952 nakrútená podľa románu Václava Řezáča.

Do širšieho povedomia divákov sa dostala až ako Pavla v divácky mimoriadne úspešnom seriáli zo 70. rokov Taková normální rodinka.

O šesť rokov prišla rola doktorky Královej v Nemocnici na okraji mesta. Lekárku s hlavne profesijnými ambíciami si taktiež zahrala v pokračovaní Nemocnica na okraji mesta po dvadsiatich rokoch, a tiež v Nemocnici na okraji mesta... Nové osudy.

Ďalšie významné úlohy si zahrala v seriáloch Bambinot, Synovia a dcéry Jakuba sklára, Cukráreň, Prvá republika či Ranč u Zelenej sedmy.

Štěpánková získala viacero ocenení

Štěpánková milovala potlesk publika. "Herec pri ováciách zabudne na všetko, čo ho bolí alebo trápi. Naozaj to takto funguje. Keď ste na javisku a celé hľadisko vstane a tlieska, máte pocit, že sa vznášate. To je to, čo herca drží. S hľadiskom totiž dýcha," povedala v rozhovore pre iDnes.cz

Nepopierateľný herecký prínos nezostal bez povšimnutia ani v prípade ocenení. Získala Zlatú plaketu prezidenta Václava Klausa za mimoriadny umelecký prínos, ale aj českú divácku trofej TýTý pri príležitosti uvedenia do Siene slávy.

Herečkin manžel televízny režisér Jaroslav Dudek zomrel ešte v roku 2000.