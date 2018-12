Nezaplatím za to, čo som neurobil. Spacey nakrútil po roku ticha prekvapivé video

Čaká ho súd za sexuálne obťažovanie.

25. dec 2018 o 19:14 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vyše roka bol ticho. Zdalo sa, že s pokorou prijal všetky obvinenia, že sexuálne obťažoval mladých chlapcov.

Neprotestoval, keď ho vylúčili zo seriálu House of Cards, hoci v ňom mal hlavnú úlohu, nesťažoval sa, že ho kompletne vystrihli a nahradili iným hercom vo filme Všetky prachy sveta.

Len sa trochu nešikovne obhajoval tým, že je gay a nikdy to nepovedal. Povedal, že ho mrzí, ak niekomu ublížil, hoci si to nepamätá.

Až teraz sa Kevin Spacey, jeden z najlepších hercov vôbec, znovu ozval a riadne tým všetkých zaskočil. Načasovanie nie je náhodné, 7. januára ho čaká súd.

Na svojej facebookovej stránke zverejnil krátke video, a jeho názov v sebe schválne nesie slovnú hračku. Let Me Be Frank. Dovoľ mi byť úprimný. Alebo teda, dovoľ mi byť Frankom.

Ukázal, čoho sú ľudia schopní