Čo pozerá Zuzana Kovačič Hanzelová: Zabalím sa do deky a pripomeniem si prvé rande

Za film Dallas Buyers Club má Matthew McConaughey Oscara.

26. dec 2018 o 10:49 Zuzana Kovačič Hanzelová

Spomínam si na to celkom presne. Mali sme pred piatimi rokmi prvé rande s mojím mužom. Zhaslo svetlo a začal sa neuveriteľný dej.

Matthew McConaughey zobrazený celkom netradične – mimo polohy playboya. Vychudnutý, prepadnuté líca a fantastický výkon. Dej je plný predsudkov – najprv ich stavania, potom búrania. O AIDS v 80. rokoch, o homosexuáloch, priateľstvách, aj chorobe.

Netflix zaradil Dallas Buyers Club tesne pred Vianocami a aj keď to nie je tradičná vianočná idylka, aj Vianoce by mali byť o rozmýšľaní nad menšinami, chorými ľuďmi, ktorí sa nemajú medzi nami dobre.

Takže keď pominú tie najvianočnejšie dni, keď sa človek nepohne od jedla a rodiny, zabalím sa do deky, a s mojím teraz už manželom si zopakujeme prvé rande - medzičasom sme sa vzali a film získal troch Oscarov.

Príbeh o mužovi z Texasu, ktorý dostane AIDS a začne pašovať lieky do krajiny, a pomáha nakoniec ľuďom, ktorých predtým nenávidel.

Ak chcete radšej zostať v povznesenej nálade, na Netflixe si stále môžete dať rozprávky. U mňa víťazia Happy Feet, E.T., Charlie a továreň na čokoládu, Madagarskar alebo tradične Shrek.

Moja srdcovka sú netflixácke dokumenty, nevynechajte Virungu od Leonarda diCapria – o posledných horských gorilách na svete, ktoré žijú v Kongu a pre nenásytnosť západných firiem a drancovanie afrických krajín im hrozí vyhynutie.

Fascinujúci je pohľad do vnútra scientologickej sekty v Going Clear: Scientology and the prison of belief, šokuje vás systém väzení v USA nominovaný na Oscara s názvom 13th, a ak plánujete stráviť pri televízore naozaj celé sviatky, docuséria Staircase, The people vs. O.J. Simpson, Wild wild country alebo štyri diely Trump: The american dream vás zamestnajú na niekoľko dní.

Šťastné a veselé!