Čo pozerá Juraj Fellegi: Počká si na veľmi zvláštnu vetu v dejinách kinematografie

Vianoce nachádza medzi kriminálnikmi.

26. dec 2018 o 21:00 Juraj Fellegi

Najskutočnejším vianočným filmom, ktorý ponúknu televízie počas sviatkov, je aj tento rok Vykúpenie z väznice Shawshank.

Mohla by to byť, samozrejme, Perinbaba či naivný, dedinský Kubo, nebodaj insitná Rysavá jalovica podľa Martina Kukučína. Mohli by to byť rozprávkové filmové klasiky z časov spoločného Československa ako Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou či Tri oriešky pre Popolušku.

A mohli by to, pochopiteľne, byť aj oveľa novšie filmové rozprávky Láska na vlásku, Sokoliar Tomáš či Sedem zhavranelých bratov, ktoré tiež vznikli v česko-slovenskej produkcii.

Za jedny z najskutočnejších vianočných filmov sa snažia televízie napokon presadiť aj moderné cykly Sám doma či animovaná Doba ľadová.

Každý z týchto filmov aj cyklov ponúknu slovenské televízne stanice aj počas týchto vianočných sviatkov. Azda s predstavou, že bez nich si diváci azda ani nevedia Vianoce predstaviť alebo že by prinajmenšom počas Vianoc nezapli televízor.

Ale ten najskutočnejší vianočný film ukazuje hlboké priateľstvo, aké vzniká na okraji spoločnosti, priateľstvo medzi neprávom odsúdeným finančníkom Andym a právom odsúdeným kriminálnikom Redom. Hovorí o drobných radostiach a o ľudskej dôstojnosti a slobode.

Vo Vykúpení z väznice Shawshank zaznie jedna z najzvláštnejších viet v dejinách svetovej kinematografie: „Tichý oceán nemá pamäť.“ A práve preto by bol ideálnym televíznym divákom počas každých Vianoc.

Film Vykúpenie z väznice Shawshank vysiela Joj plus štvrtok 20.30.