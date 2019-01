Veľmi drahý rebríček popularity. Najväčší Slovák nemá výpovednú hodnotu

Hlasovalo necelé jedno percento.

2. jan 2019 o 11:42 Marek Majzon

BRATISLAVA. Poriadne novoročné vytriezvenie v slovenskej realite priniesla svojim divákom RTVS.

Vo forme galavečera oboznámila divákov s výsledkami ankety Najväčší Slovák.

Program vznikol na základe licencovaného formátu. Ľudia posielajú esemesky a vyberajú si symbol svojej krajiny.

Už vieme, kto sa dostal do prvej stovky, teraz už len budeme čakať na to, ako bude vyzerať poradie v prvej desiatke. To sa dozvieme prvého mája.

Stalo sa to, čo sa dalo čakať. V tomto programe Slováci prisudzujú hodnotu tým, ktorí mali navždy zostať na smetisku dejín.