Martin Huba: Je drzosť považovať Masarykove vety za svoje, ale musel som to podstúpiť

Texty k filmu Hovory s TGM sa učil pol roka.

3. jan 2019 o 17:11 SITA, Jana Alexová

BRATISLAVA. ,,Ja som sa nevracal v osemnástom roku z Ameriky do Európy ako demokratický prezident. Ja som sa vracal ako diktátor," hovorí herec Martin Huba ako Masaryk vo filme Hovory s TGM.

Debut režiséra Jakuba Červenku prichádza do slovenských kín 3. januára. Do roly prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka obsadil mladý režisér slovenského herca Martina Hubu - a ako sám hovorí, táto voľba bola úplne jednoznačná.

Dialóg s ním vedie český kolega Jan Budař ako Karel Čapek.

Očarili ho myšlienky

Hubov Masaryk nie je vľúdny otec národa. V prvom rade je to muž - skúsený politik. Niekedy ostrý, inokedy pragmatický. A potom je to muž, ktorý v jeseni života našiel potešenie v telesnej láske.

Martin Huba je za postavu prezidenta vďačný. Vraví, že si obľúbil Masarykove myšlienky - sú podľa neho zrozumiteľné a pútavé, hlboké a pravadivé.

„Je úžasné dozvedieť sa napríklad, že demokracia je vlastne nadväzovanie vzťahov s ľuďmi, pretože ich máte rád," hovorí Huba.

,,Zase sa to zdá ako taká obligátna, banálna veta, ale keď si uvedomíte, čo všetko sa tu pod rúškom tej demokracie skrýva a koľko ľudí sa na ten terminus odvoláva a pritom, ak im je niečo úplne ukradnuté, tak je to práve tá láska k človeku."

Huba na prvom prezidentovi obdivuje najmä jeho odhodlanie a nadšenie.

,,Bol schopný presvedčiť o správnosti toho, čo mienil, aj tých najväčších skeptikov a pritom pri tej svojej razantnosti vždy všetko len doporučoval, no doporučoval tak presvedčivými argumentmi, že si tých ľudí napokon získal," vraví Martin Huba.

Herec je zároveň presvedčený, že Masarykovi v živote vyšli veci podľa predstáv aj preto, že boli správne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/V7mTIpkx24g

Pol roka tri hodiny denne

Film postavený na dialógoch medzi Masarykom a Čapkom odohrávajúci sa počas jedného jesenného dňa v roku 1928 dal zabrať aj takému skúsenému hercovi akým je Martin Huba.

Vraví, že texty sa učil pol roka minimálne tri hodinny denne.

„Ak to totiž chcete zahrať približne tak, aby vznikol dojem, že sú to vaše myšlienky a že vznikajú práve v tej chvíli, keď vás točí kamera, že vám len vtedy prichádzajú na um, tak ten text musíte vedieť skutočne dobre," vysvetľuje Huba.

,,Na to, aby ste si vstupujúc pred kameru mohli dovoliť ten text nevedieť a veriť, že vám ho tá situácia prinesie, musíte ho mať v sebe vrytý. To je taká malá drzosť začať Masarykove vety považovať za svoje, ale keď už ma osud do tej úlohy natlačil, tak som tú drzosť teda podstúpil,“ dodal herec.

Aj čeština bola pre herca výzvou, hoci to nie je prvý film, v ktorom Huba hovorí po česky.

,,Masaryk ešte po príchode na univerzitu prednášal po nemecky a až následne v dospelom veku sa naučil česky, aj to tak mierne moravsky, takže ma ubezpečovali, že kritériá na češtinu nemusím mať až také prísne. Dúfam ale, že sme jej veľmi neublížili," opisuje Huba.

Sen o Československu

Masaryka do veľkej miery považovali za romantika.

„Pritom však priznáva, že je hlavne politik, no tá kombinácia romantizmu a snílka s pragmatickým politikom je neobyčajne vzácna," myslí si Huba.

,,Je dosť fascinujúce, že na základe absolútne exaktných vecí vytvárate sen. Ono sa zdá, že to nejde dokopy, lebo to, čo ponúkol a prečo sa rozhodol, je ozaj až bláznivý sen. Všetci počnúc Angličanmi cez Američanov až po Čechov mu tú jeho ideu osladzovali, hovorili mu, že je to ozaj len sen a on ten sen bol schopný na základe svojho pragmatizmu zrealizovať. Pekné!“

Martin Huba zároveň dodáva, že ak by mal niečo Masarykovi vyčítať, tak by to bola tvrdosť s akou sa pre dvoj sen vzdal vlastnej rodiny. Herec by to na jeho mieste nedokázal.

,,Dosť ma to prekvapilo, že obetoval jednu i druhú dcéru, dvoch synov a manželku a že sa rozhodol, ako sa rozhodol,“ skonštatoval Huba.

„Je ale ťažké posudzovať. Neboli sme tam, nepoznáme celkom presne okolnosti, môžeme sa len domnievať - o niečom viac, o niečom menej a preboha nechcem to ani z jedného percenta odsudzovať a kritizovať, len ma to trošku prekvapilo.

Čo sa však týka jeho uvažovania a myšlienok, tam sa pred 99 percentami môžete len pokloniť. Masaryk mal ten svoj hodnotový systém krásne rozvrstvený a ako málo chýb pri tom množstve činov urobil!"