Tragédia latentných gayov. Z politického škadálu v Londýne sa stala výborná komédia

V minisérii Škandál po anglicky hrá Hugh Grant.

3. jan 2019 o 15:32 Kristína Kúdelová

Hugh Grant bol tínedžer, keď sa mu pred očami odohrávala najväčšia komédia jeho života. Vždy, keď sa vrátil zo školy, v televíznych novinách videl ďalší diel zo súdneho procesu s politikom a členom parlamentu Jeremym Thorpom.

Hoci bol Thorpe charizmatickým lídrom a moderným demokratom, ktorý ľahko očaril davy, v polovici 70. rokov sa jeho kariéra nečakane zadrhla.

Vyšlo najavo, že je gay a že sa veľmi amatérsky pokúšal odstrániť bývalého milenca, ktorý sa ho pokúšal diskreditovať. Briti sa nevedeli dočkať, aké nové pikantnosti sa večer o ňom dozvedia.

Mal za sebou najlepšie školy, pred sebou veľkú budúcnosť, poznal každého od kráľovnej Alžbety až po arcibiskupa z Canterbury. A zrazu sa stal súčasťu komediálnej šou, ktorá bola ešte lepšia ako Monty Python, hovorí Hugh Grant.

Gay, teda zločinec

Po rokoch dostal príležitosť vyskúšať si, aké to je žiť v koži Jeremyho Thorpa. Hrá ho v minisérii Anglický škandál, ktorý má HBO v ponuke už aj s českými titulkami.

Človek by neveril, že je to on, pretože vyzerá inak, ako sme naňho zvyknutí. K veľkej premene pritom stačil iba jeden, veľmi jednoduchý detail, ktorý v maskérmi urobili.