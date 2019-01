Nikdy som takú úprimnú pieseň nespievala. Lady Gaga vysvetľuje úspech dueta s Bradleym Cooperom

Skladba Shallow je favoritom na Oscara.

8. jan 2019 o 9:43 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď sa vo filme stretnú muž a žena, väčšinou sa nič nestane, len sa tak banálne do seba zaľúbia.

Romantické stretnutie Zrodila sa hviezda vyzerá trochu inak. Povedz, si šťastná v tomto modernom svete? Alebo potrebuješ viac? Pýta sa muž mladej ženy, ktorú len nedávno stretol. On je slávny spevák, ale závislý, ona talentovaná speváčka, ale v hudobnom biznise nepovšimnutá.

Áno, aj oni sa do seba zaľúbia, takže sa im stane to najkrajšie, čo sa im v živote môže stať. V ich prípade je to však len začiatok. Budú sa ešte sprevádzať na dlhej ceste, aj na ceste hore, aj na ceste dolu.

Ich vzťah je krásny, pretože naberá hĺbku, ale hĺbku podmieňuje to, že sa vzďaľujú od bezpečného brehu. Obaja sú zraniteľní.

Pieseň dospelých ľudí

Filmu Zrodila sa hviezda s Lady Gaga a Bradleym Cooperom sa predvedal veľký úspech na Oscaroch. Pri prvej skúške celkom neuspel, Zlatý glóbus, ktorý je v Hollywoode druhou najprestížnejšou cenou, v hlavných kategóriách nezískal.

Podarilo sa to len pesničke Shallow, v ktorej Lady Gaga na Bradleyho otázku reaguje: A ty? Nie si unavený z toho, ako sa snažíš vyplniť prázdno?

Oscarové nominácie vyhlásia a všelijako to s nimi môže dopadnúť. Že medzi nimi bude aj táto pesnička, však nemožno pochybovať. A to pritom vznikala ťažko.