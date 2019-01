Režisér Terapie: Nepoznám súkromie Zdeny Studenkovej, ale viem, že s ňou nie je problém

Matěj Chlupáček vrelo odporúča psychológa.

10. jan 2019 o 14:42 Kristína Kúdelová

Terapeuta si mýli s novinárom, pozerá sa sa naňho s nedôverou a odmieta jeho pomoc. Nič mu neprezradí, klame mu rovnako, ako klame médiám a svojim fanúšikom.

Zdena Studenková hrá speváčku Luciu Bergerovú, veľkú hviezdu, ktorá cíti príchod úpadku svojej kariéry. Sedeniam s psychológom sa najprv bráni, ale potom ju najlepší odborník v Česku Marek Pošta predsa len presvedčí.

Karel Roden si sadol späť do svojho terapeutického kresla, HBO začalo vysielať tretiu sezónu úspešného a vydareného seriálu Terapie.

Okrem slávnej speváčky k nemu chodí aj Šimon, ktorý túži po zmene pohlavia.

Ako také témy zapôsobia v pomerne konzervatívnom Česku a Slovensku, sme sa rozprávali s režisérom seriálu Terapie Matějom Chlupáčkom. Zhodnotil, ako sa mu nakrúcalo so Zdenou Studenkovou, prečo ju produkcia nechala rozprávať po slovensky a zdôvodnil, prečo by na terapiu mal chodiť každý jeden z nás.

Dostali ste podmienku, že musíte pred nakrúcaním Terapie sám terapiu absolvovať?

"Nie. Ja chodím na vlastnú terapiu dlho, zaujíma ma to a baví. Mám s ňou bohaté skúsenosti, čo som aj mohol preniesť na pľac."

Vy ste ešte mladík, vyzeráte šťastne. Čo vo svojom veku môžete považovať a preciťovať ako problém?

"Keď je človek šťastný, ešte neznamená, že nemá žiadne problémy. A je škoda, že v Česku a všeobecne v strednej Európe, terapia nie je viac zakorenená. Nemáme takú kultúru, pritom na takéto seansy by mal chodiť každý, kto sa chce vyvíjať a rásť. Posúvať sa ďalej.

Na terapiu nechodia ľudia, ktorým zomrela celá rodina a potrebujú pomôcť. Ide o to, že niekedy je toho na človeka veľa, alebo si potrebuje niektoré veci zanalyzovať, odhaliť v sebe niečo, čo ho brzdí. Je to očista, je dobré ju absolvovať."

Myslíte si, že seriál Terapie upraví rezervovaný obraz, ktorý Česi a Slováci o terapii majú?

"My v seriáli ukazujeme americký model, kde oproti sebe sedia dvaja ľudia. V Európe je viac zakorenený freudovský model alebo yungiánsky model, kde pacient svojho terapeuta nevidí, lebo sedí za ním a ani toho veľa nehovorí.

Lenže, to by bol asi nudný seriál, keby Vojta Dyk alebo Zdena Studenková iba ležali na gauči a Karel Roden ich ako terapeut iba ticho počúval. Navyše, všetko, čo by mal človek prejsť za päť rokov každý druhý týždeň, my natlačíme do deviatich týždňov, aby to bolo akčnejšie. Seriál teda netreba brať ako realitu.

Viem, že mnohí diváci šli po prvých dvoch sezónach aj sami na terapiu a boli sklamaní, že to neprebieha ako v televízii. Mysleli si, že za deväť hodín bude ich problém vybavený. A nebol tam ani Karel, ktorý si s nimi rozpráva. Pripravte sa, že to bude dlhý proces."

Táto sezóna prináša na scénu odvážnu tému. Vojta Dyk hrá transexuála Šimona. Na čom ste postavili jeho konflikt?

"Šimon sa cíti niekým iným ako tým, kým sa narodil. Má ženu, malú dcéru a ak si zmení pohlavie, bude sa ich musieť do istej mieri vzdať. Terapeut mu teda musí pomôcť vyriešiť oba tieto problémy naraz."

Slovensko je ešte dosť konzervatívne, ešte sa nájdu takí, čo k menšinám pristupujú s nenávisťou. Chceli ste trošku provokovať, keď ste do scenára zakomponovali takéhoto pacienta?

"Z môjho pohľadu nie. Ja už patrím k inej generácii, bol som vychovaný tak, aby som považoval za celkom obyčajné aj to, že niekto si chce zmeniť pohlavie. A že mu len treba pomôcť, aby sa s tým dokázal vyrovnať. Nepovažujem to ani za úchylku, ani za anomáliu, preto Šimonov príbeh považujem za taký ako každý iný. Musím však uznať, že sa mi páči predstava, že ním istú časť publika budeme jemne dráždiť a konfrontovať."

Vojta Dyk ako transexuál Šimon v novej sezóne seriálu Terapia. (zdroj: HBO)

Myslíte si, že Česko je na tom rovnako? Alebo je trochu otvorenejšie voči takým témam?

"Ako v čom. HBO urobilo veľmi pekné gesto a odvážny krok, keď sa tejto témy chytilo. Navyše, scenár naráža nielen na psychické problémy, s ktorými pacient ako Šimon na terapiu prichádza, ale na viaceré absurdné právne prekážky, ktoré sa mu stavajú do cesty.