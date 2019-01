Nechce s ním mať nič spoločné. Lady Gaga ľutuje spoluprácu s R. Kellym

Spevák hitu I Believe I Can Fly roky čelí obvineniam zo sexuálneho násilia.

11. jan 2019 o 14:54 Jana Alexová

BRATISLAVA. Lady Gaga sa ospravedlnila za spoluprácu s R&B hviezdou – americkým spevákom R. Kellym.

Zároveň sľúbila, že bude trvať na stiahnutí ich spoločného duetu Do What U Want zo streamovacích služieb.

Americká speváčka a hviezdu filmu Zrodila sa hviezda to oznámila na svojom účte na twitteri krátko po odvysielaní šesťdielnej dokumentárnej série Surviving R. Kelly.

Dokuseriál priniesol ďalšie svedectvá o spevákovom šokujúcom sexuálnom násilí.

O nich dvoch nepísali pravdu

„Stojím za každou ženou, ktorá sa stala obeťou sexuálneho násilia na tisíc percent, verím im, viem, že trpia a cítia bolesť a silne pociťujem, že ich hlasy by mali byť vypočuté a brané vážne. Všetky obvinenia sú nesmierne desivé a absolútne neobhájiteľné,“ napísala Lady Gaga na twitteri.

Sama sa v minulosti stala obeťou sexuálneho násilia a hovorí, že dueto Do What U Want, ktoré nahrala s R. Kellym, bolo následkom traumy, ktorou si prešla.

„Chcela som vytvoriť niečo provokatívne a vzdorujúce. Je jasné, ako prežitá trauma vtedy negatívne ovplyvnila moje myslenie. Ak by som mohla vrátiť čas a niečo poradiť svojmu mladšiemu ja, povedala by som mu, aby išlo na terapiu.