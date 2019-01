Na Slovensku bude prvýkrát. Na Pohode vystúpi Charlotte Gainsbourg

Speváčku a herečku možno poznať z Nymfomanky.

11. jan 2019 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda sa predstaví aj

anglicko-francúzska speváčka a herečka Charlotte Gainsbourg. Vo vysielaní Rádia_FM to v piatok potvrdili zástupcovia podujatia Michal Kaščák a Anton Repka.

Ako prezradili, 47-ročná interpretka vystúpi s kapelou a predstaví prierez

svojou tvorbou so zameraním sa na najnovší album Rest (2017). Gainsbourg dostane priestor v sobotu pred koncertom anglického speváka Liama Gallaghera.

Umelkyňa, ktorej hudobné dielo možno žánrovo zaradiť do indie popu, vystúpi na Slovensku prvýkrát.

Debutovala nahrávkou Charlotte for Ever v roku 1986. Až o dvadsať rokov neskôr nasledoval počin 5:55 , na ktorý nadviazala kolekciami IRM a Stage Whisper.

Ako herečka je divákom známa z romantickej komédie Náuka o snoch alebo životopisnej drámy Partička B. D.

Je veľmi častým výberom režiséra Larsa von Triera. Gainsbourg obsadil do hororu Antikrist, psychologickej drámy Melanchólia či dvojdielnej erotickej drámy Nymfomanka.

Festival Pohoda sa bude konať od 11. do 13. júla na letisku v Trenčíne. Účasť na festivale predtým potvrdili aj Lykke Li, The Roots, The 1975, Mac DeMarco, Michael Kiwanuka, Amadou & Mariam and Blind boys of Alabama, Sofi Tukker, Calypso Rose, Viagra Boys, Sudan Archives, Dream wife, Noga Erez, Faka, Cari Cari, Life, KOKOKO!, Penelope Isles, Sink Ya Teeth a Shibuya Motors.