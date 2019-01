Mafiánsky boss, ktorý chodil k psychologičke. Tony Soprano bude mať film

Sopranovci oslavujú dvadsať rokov.

14. jan 2019 o 15:21 Jana Alexová

BRATISLAVA. Priniesol viac umenia do televíznej tvorby, vydláždil cestu ďalšej novodobej seriálovej tvorbe a stal sa jedným z najlepších seriálov o mafiánoch všetkých čias.

Seriál Sopranovci začala televízia HBO vysielať pred dvadsiatimi rokmi. Spolu šesť sérií vysielala od 10. januára 1999 do 10. júna 2007.

Postavy z kultového seriálu sa po dvoch dekádach vrátia - nie do televízie, ale na filmové plátna pod názvom The Many Saints of Newark.

Scenár k filmu napísali David Chase a Lavrence Konner, pôvodní tvorcovia seriálu. Chase bude aj jeho producentom.

Ukáže sa Tonyho otec?

David Chase dej filmu zasadil do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Film tak bude seriálu časovo predchádzať.

V meste Newark, ktoré je najväčšie mesto štátu New Jersey, sa v roku 1967 odohrávajú veľké rasové nepokoje po tom, čo polícia zbije černocha. Afroameričania chcú bojovať proti diskriminácii v práci aj podmienkam, v ktorých musia žiť.