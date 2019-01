Nórsky kráľ detektívok má druhú tvár. Jo Nesbø sa omylom zaplietol do druhej kariéry

Mohol mať kariéru ako tréner Manchesteru United.

15. jan 2019 o 13:54 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Hovorí, že len vystúpi z vlaku na hlavnej stanici a hneď začne cítiť nepokoj. Jo Nesbø si nevie pomôcť, Oslo vníma ako miesto zločinu.

Policajti sú zúfalí, len bezmocne sa prizerajú, aký imidž im vo svojich krimipríbehoch robí a trochu sa aj naňho hnevajú, lebo veď v hlavnom meste ani nebýva.

Mohlo by sa zdať, že najúspešnejší nórsky spisovateľ je posadnutý temnotou, ale to je len jedna časť jeho osobnosti. Súčasná prehliadka škandinávskeho filmu Scandi práve uvádza dôkaz, že rovnako často píše aj pre deti.

Hoci je pravda, že sa mu to stalo celkom nedopatrením.

Nevedel, čo odsúhlasil

Postavičku bláznivého profesora Doktora Proktora vymyslel, pretože si to raz v postieľke vyžiadala jeho dcéra Selma. Zadala mu zoznam postáv, ktoré chcela v knižke mať, a on už len domyslel príbeh.

Myslel si, že to bude iba jednorazová záležitosť a on sa zase natrvalo vráti k detektívovi Harrymu Holovi. No potom raz dvihol telefón, keď bol práve na bicykli. Volal mu vydavateľ.