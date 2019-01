Riaditeľ filmovej dielne: Stretol som sa tu s myslením odpojením od reality

Francúz Matthieu Darras je zvedavý, ako dopadne veľkofilm Generál.

16. jan 2019 o 9:58 Kristína Kúdelová

Narodil sa vo francúzskom Nice, ale už viac ako desať rokov žije na Slovensku, vychováva tu dvoch synov.

Francúzsky filmový kritik preto pozorne sleduje slovenský film a záleží mu na tom, ako sa mu darí.

Keď sa do Bratislavy prisťahoval, v obchodoch s DVD narážal na predavačov, ktorý mu ponúkali Pelíšky, keď si vypýtal slovenský film. Dnes je rád, že diváci konečne oceňujú lokálnu tvorbu, ale ešte vidí nevyužité možnosti, ako dostať slovenský film do sveta. Aj preto tu rozbieha celkom nový projekt, ktorý už dávno a dobre funguje v Európe.

Roky počúvame, že slabou stránkou slovenských filmov je scenár. Súhlasíte s tým?

Nepovedal by som, že je to slovenské špecifikum. To hovoria v každej krajine. Aj v Poľsku, Francúzsku či Španielsku. Možno len Dánsko je výnimka, oni sú v scenári naozaj silní.

Neviem, ako je to na Slovensku, či chýbajú talenty alebo niečo iné, ale vo Francúzsku je problém najmä v tom, ako sú filmy financované. Mladí scenáristi sa sami cenzurujú, pretože vedia, že niektoré nápady nemajú šancu prejsť.

Napríklad preto, že u nás majú obrovskú moc agenti hercov. Ak žiadny slávny herec nepristúpi na scenár, akokoľvek dobrý a originálny by bol, film nikdy nevznikne. Stačí, že agenti rozhodnú, že to môže byť riziko, alebo že to nikoho nebude zaujímať.

Pritom je práve to veľký omyl. Treba riskovať, to sa ukázalo najmä v posledných rokoch, keď mali najväčší úspech práve filmy, ktoré agenti veľkých hviezd odmietli. A naopak, filmy, ktoré vznikali s obrovským rozpočtom, skončili katastrofálne.

Aj náš chystaný veľkofilm Generál o Štefánikovi bude nakrúcať francúzsky režisér - Jérôme Cornuau. Ako sa mu u vás doma darilo?

Donedávna som ho nepoznal. Ale jeho tri posledné filmy boli komerčným prepadákom. Stáli vyše osem miliónov eur, a prišlo sa na ne pozrieť len štyridsať tisíc ľudí. To je strašne málo. Vo Francúzsku je to ozaj neúspech. V jednom z nich hrala Fanny Ardant. Asi ju presvedčilo to, že chcela hrať v komédii zo sveta filmu.

“ Film je umením, kde ľudia pracujú spolu a musia si dôverovať. Je to podobné ako na burze. Ak sa nahromadia indície, že Slovensko je dynamickou krajinou, hodnota Slovenska ako filmovej krajiny bude stúpať. „

Jeho filmy boli financované možno práve vďaka tomu, že mali silné herecké obsadenie, ktoré sa páči televíziám a tie si myslia, že pritiahnu publikum. U nás musia televízie povinne investovať do filmu a investujú obrovské sumy do filmov, ktoré príliš neriskujú, ale sú akosi bez chuti.

No publikum vie rozoznať originálny film, ako boli Nedotknuteľní, a film, ktorý je len nejakou kópiou inej kópie. Môžeme si hovoriť, že problém je v scenári. V skutočnosti ide o to, že filmový priemysel vyhľadáva ten najjednoduchší produkt.

Vy ste na film Generál zvedavý?

Keďže moje deti sú aj Francúzi aj Slováci, veľmi ma to zaujíma.