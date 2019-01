Pátranie po stromodeťoch

Prvá obrázková kniha slávneho nemeckého lesníka Petra Wohllebena je určená pre deti od štyroch rokov

16. jan 2019 o 11:11 Jana Korčeková

Nemecký lesník Peter Wohlleben už viac ako dve desaťročia sprevádza rodiny a školákov po lesoch. Príležitosť absolvovať takúto pochôdzku nemajú všetci milovníci prírody prahnúci po pútavo podaných informáciách o fascinujúcom živote a tajomstvách stromov a zvierat. Dobrou správou je, že všetci záujemcovia sa môžu s Wohllebenom poprechádzať po lese na stranách jeho kníh, ktoré v slovenčine vydalo vydavateľstvo Tatran. Prvá obrázková kniha Petra Wohllebena s názvom Vieš, kde rastú stromodeti? je určená pre deti od štyroch rokov a sprostredkúva deťom informácie o lese a prírode prostredníctvom dojímavého a poučného príbehu.

Trápenie jednej veveričky

Horár Peter, kreslený dvojník Petra Wohllebena, sedel osamote pred svojím domom a vychutnával si pokojné ráno. Sám bol však iba do chvíle, kým si k nemu neprisadla utrápená veverička. Cítila sa osamelo. Chýbala jej rodina, ktorú podľa nej majú všetky zvieratá, iba ona nie. Starostlivý Peter sa ju pokúsil povzbudiť tvrdením, že určite má rodinu, pretože ju majú všetky zvieratá. Dokonca existujú stromorodiny, tvorené stromorodičmi a stromodeťmi! Že ste o nich doposiaľ nepočuli? Ani táto smutná veverička nie. Horár jej navrhol, že by spolu mohli stromorodinu pohľadať a veverička s nadšením súhlasila. Lenže to nebude ľahká úloha. V lese je síce mnoho stromov, ale Peter už dávno žiadnu stromorodinu nevidel.

Peter Wohlleben & Stefanie Reichová: Vieš, kde rastú stromodeti? (prel. Katarína Széherová, Tatran 2018) (zdroj: Archív SME)

Hľadá sa stromorodina

Peter má bohaté vedomosti o lese a jeho obyvateľoch, je nebojácny, pokojný a cieľavedomý. Veverička Petra si všíma, čo sa navôkol nej nachádza a odohráva a občas jej treba niečo vysvetliť. To nám umožňuje detailnejšie sledovanie diania v lese a dozvedieť sa zaujímavé informácie. Múdry horár Peter čitateľom napríklad vysvetlí, že vlkov sa netreba báť. Táto informácia je veľmi dôležitá, pretože vlci sú príliš často v rozprávkach vykresľovaní ako nebezpečné a zlé tvory. Tento nezaslúžený imidž sa možno vďaka Wohllebenovi podarí konečne zmeniť. V skutočnosti lesu a jeho obyvateľom škodia niektorí ľudia svojím bezohľadným a deštrukčným správaním, napríklad pílením veľkého množstva stromov pomocou strojov, ktoré zničia nielen stromy, ale aj pôdu, cez ktorú prejdú, a tiež živočíchy, ktoré v pôde žijú. Stromodeti tu nerastú a nenájdeme ich ani na skalách. Po príchode na čistinku sa im opäť naskytol smutný pohľad. Niekto tu vyrúbal všetky staré stromy. Nálada horára a veveričky sa prudko zlepšila po vstupe do starého bukového lesa. Bodaj by nie! Objavili tu čerstvo vyklíčené deti bukov – bukodeti. Vzácny objav oboch rozveselil, ale po návrate z lesa sa veverička znova ponorila do smútku. Všetci majú rodinu, dokonca aj stromy! Jej smútok sa však čoskoro pominul.

Tajomstvá v lesoch ukryté

Vďaka citlivo napísanému textu a pútavým ilustráciám, ukazujúcim nielen nádherný les, ale i emócie hlavných postáv, môže táto kniha pozitívne ovplyvniť vzťah dieťaťa k prírode a podnietiť v ňom túžbu oboznámiť sa s lesom bližšie. Lesy a knihy Petra Wohllebena sú plné fascinujúcich tajomstiev, ktoré stoja za objavovanie.