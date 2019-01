Príbehy o priateľstve patria u detí medzi najobľúbenejšie

16. jan 2019 o 11:11 Jana Korčeková

Príbehy o priateľstve patria u detí medzi najobľúbenejšie. Niektoré z nich rozprávajú o neobvyklých priateľstvách. Do tejto kategórie príbehov patrí aj prvý diel série Linda a Gusto s názvom Tapír nie je prasiatko od autoriek Polly Faberovej a Clary Vulliamyovej.

Linda a jej (super)schopnosti

Linda žila vo veľmi rušnom meste so svojím veľmi zaneprázdneným oteckom. Túžila v niečom vynikať a usilovnou snahou o naplnenie tejto túžby potláčala pocit osamelosti. Vynikala vo viacerých oblastiach. Vedela uvariť špeciálne rezance s maslom, dokázala gúľať očami, keď cmúľala lízanku, a upokojiť ľudí, ktorí sa správali úplne nevhodne. A práve poslednú menovanú schopnosť musela aplikovať jedného dňa cestou z tréningu karate. V stredu, na priechode pre chodcov vo veľmi rušnom meste...

Polly Faberová & Clara Vulliamyová: Linda a Gusto: Tapír nie je prasiatko (prel. Lucia Hlubeňová, Ikar – Stonožka 2018) (zdroj: Archív SME)

Zmutované prasa na priechode?!

Uprostred priechodu bola čudná prekážka, presnejšie chvejúci sa čierno-biely hrboľ, ktorý bránil v cestnej premávke. Linda sa mu prihovorila a hrboľ sa zmenil na tapíra, nešťastného a vystrašeného. Nečudo. Linde totiž prezradil, že videl tigra. Rozhodla sa tapírovi pomôcť, ale vysvetliť rozčúlenému davu, že na priechode neleží zmutované prasa z kanála, bolo veľmi náročné. Podarilo sa jej to vďaka už spomínanej (super)schopnosti. Tapírov súhlas s presunom ovplyvnili tri skutočnosti. Predpoklad, že má Linda pravdu a hrozivý tiger je naozaj iba mačka. Prísľub chutných banánových palaciniek a v neposlednom rade možnosť spoznať bližšie Lindu, ktorá mu ponúkla možnosť bývať s ňou a jej oteckom.

Život tapíra v rušnom meste

Gustovi, tapírovi z malajzijskej džungle, sa nový život veľmi páčil. V meste bolo plno skvelých vecí! Automatické dvere, električky, bublinky v perlivej limonáde, turnikety... Existovala iba jedna vec z pôvodného domova, ktorá mu chýbala. Jazierko so zeleňou a s bahnom. Linda dostala skvelý nápad, ako Gustovi pomôcť. Vezme ho na kúpalisko. Neskôr sa ukázalo, že skvelý nápad nebol až taký skvelý. Pohľad na tapíra s fialovo-bielo-bodkovanou plaveckou čiapkou s bielymi kvetinkami však stojí zato.

PhDr. Cecília Skysnutá

Kým bola Linda v škole, Gusto trávil čas rôznymi spôsobmi. Spal, pozeral z okna alebo si skúšal klobúky a čiapky. Von sám nevychádzal, pretože to sľúbil Linde. Lenže jedného dňa sa Gusto rozhodol vyjsť z bytu. Len v rámci činžiaka, v ktorom miloval schody a výťah. Gusto však netušil, že za dverami bytu čoskoro natrafí na tvora oveľa nebezpečnejšieho, ako je tiger. Ocitne sa zoči-voči PhDr. Cecílii Skysnutej, zberateľke kuriozít.

Linda v niečom nevyniká

Ak by mala Linda uviesť jednu vec, v ktorej nevyniká, bola by to hra na klarinete. Napriek usilovnému cvičeniu sa jej nedarilo zlepšiť sa a čo je najhoršie, na blížiacom sa koncerte mala zahrať skladbu, ktorú si príde vypočuť aj jej otecko. Utrápenej Linde pomohol jej najväčší fanúšik, Gusto.

Prínos príbehu o Linde a Gustovi

Nádherne ilustrovaný príbeh o priateľstve medzi dvoma tvormi, odlišujúcimi sa nielen príslušnosťou k inému živočíšnemu druhu, ale i povahovo, umožní deťom viacero vecí. Budú vedieť jednoznačne odlíšiť tapíra od prasiatka. Skvelo sa zabavia pri čítaní dobrodružstiev hlavných hrdinov a možnosť sledovať priateľstvo povahovo takých odlišných jedincov im môže pomôcť pri budovaní vzťahov v reálnom živote. Rozkošné ilustrácie, najmä tie s tapírom v rôznych klobúkoch, zahrejú na duši a vyvolajú úsmev na tvári. Linda a Gusto si určite získajú mnoho priateľov medzi deťmi, ktoré budú dobrodružstvá prežívať s nimi.