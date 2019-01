Je koniec. Skupina Cranberries nahrala nový album, naživo ho nikdy nezahrá

Piesne sú spomienkou na speváčku Dolores O´Riordanovú.

16. jan 2019 o 16:06 Marek Majzon

BRATISLAVA. Potrebovali čas, aby dokázali spracovať emócie. Až potom sa mohli naplno vrhnúť na poslednú misiu.

Kapele The Cranberries zomrela pred rokom speváčka a zároveň líderka Dolores O´Riordan. Zostávajúci členovia pre ňu teraz nahrali novú skladbu. Nesie názov All Over Now.

Energická pieseň, na ktorej ju ešte počuť, je príbehom o zbitej žene, ktorá zatĺka, že sa stala obeťou násilia. Kapela, dnes v zložení Mike Hogan, Noel Hogan a Fergal Lawler, zostala hudobne verná žánru grunge z deväťdesiatych rokov.

Singel je pilotnou piesňou albumu In the End. Vyjde 26. apríla, speváčkina rodina ho odobrila.

Na album sa tešila

"Neexistuje lepšia pocta k prvému výročiu smrti a oslave života Dolores, než oznam o vydaní jej posledného albumu s kapelou," povedala Eleen O´ Riordan, jej mama.

"Rovnako ako celej rodine, aj mne strašne chýba. Obzvlášť dnes. Veľmi sa teším na jeho vydanie. Nepochybujem o tom, že je teraz šťastná a bola by nadšená dnešným oznamom."

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gSC2upiyRlQ

Skupina na novej kolekcii pracovala už v roku 2017. Počas turné k dovtedy poslednému albumu Somebody Else si hovorili, že by bolo dobré znovu niečo urobiť.

Noel Hogan spomína, ako si proces tvorby nového materiálu užívali. Ešte aj s Dolores. "Predstava nového albumu a živého hrania na cestách ju napĺňala energiou," napísal na stránke kapely minulý týždeň.

Do konca roka mali byť dokončené demonahrávky s jej hlasom, vedenie vydavateľstva BMG sa ich chystalo vypočuť. Vlani v polovici januára však charizmatickú líderku pop-rockovej skupiny našli mŕtvu vo vani londýnskeho hotela Park Lane.

Po pitve vyhlásili, že jej smrť spôsobila otrava alkoholom. Mala len 46 rokov.

Poslednýkrát

Niekoľko mesiacov trúchlenia prerušili členovia zostavy prehrávaním si demoskladieb. Napokon sa zhodli, že musia album vydať.

The Cranberries - In the End All Over Now Lost Wake Me When It´s Over A Place I Know Catch Me If You Can Got It Illusion Crazy Heart Summer Song The Pressure In The End

Projekt producentsky zastrešil Stephen Street, ktorý sa podieľal aj na prelomovej nahrávke skupiny Everybody Else Does It, So Why Can´t We? z roku 1993. Dojímavá a azda najznámejšia Zombie pochádza až z nasledujúceho No Need to Argue.

"Bol to veľmi emotívny proces. Vedomie toho, že si tieto skladby naživo nikdy nezahráme, to celé len zhoršovalo. Byť poslednýkrát spolu v štúdiu a pracovať na poslednom albume The Cranberries bolo zdrvujúce," povedal Hogan.

"Vedeli sme, že toto musí byť jeden z najlepších, ak nie priamo ten najlepší album The Cranberries, aký sme mohli urobiť. Obávali sme sa, že by sme poškodili celé dedičstvo skupiny, keby sme urobili niečo mimo štandardu.

Len čo sme si prešli demá, ktoré som s Dolores urobil, zistili sme, že album je dostatočne silný na to, aby sme si ním uctili Dolores. Je to ten najsprávnejší a najlepší spôsob," dodal.