Vydavateľstvo Sony Music ukončilo spoluprácu s americkým hudobníkom R. Kellym

Speváka obvinilo niekoľko žien zo sexuálneho násilia.

19. jan 2019 o 10:02 ČTK

NEW YORK. Hudobné vydavateľstvo RCA, patriace pod krídla spoločnosti Sony Music, ukončilo spoluprácu s kontroverzným americkým hudobníkom R. Kellym.

Informovali o tom v piatok magazín Billboard a denník The New York Times.

Päťdesiatdvaročného speváka v poslednej dobe obvinilo niekoľko žien zo sexuálneho násilia alebo psychického zneužívania.

Na webe RCA, kde sú medzi približne 130 spolupracujúcimi umelcami uvedené napríklad mená ako Britney Spearsová, Justin Timberlake a Usher, dnes už R. Kelly nefiguroval.

Obvinenia voči R. Kellymu, ktorého celé meno je Robert Sylvester Kelly, nedávno znovu pripomenul dokument Surviving R. Kelly, odvysielaný televíziou Lifetime.

Hudobník ale doteraz všetky obvinenia odmietal a tvrdil, že je obeťou ohovárania.

Kelly v spolupráci s RCA od roku 2012 vydal štyri albumy, naposledy v roku 2016 vianočný album 12 Nights of Christmas.

Podľa informácií internetového magazínu Variety mal podľa zmluvy vydať ešte ďalšie dva albumy.

Už vlani vymazala R. Kellyho zo svojich playlistov streamovacia služba Spotify.

Obvinenia voči R. Kellymu siahajú až do roku 1994. Doteraz ale nebol odsúdený. Tlak voči nemu zosilnel aj vďaka internetovej kampani #MuteRKelly (umlčať R. Kellyho).

Pred sídlom Sony Music v New Yorku ľudia demonštrovali za ukončenie zmluvnej spolupráce a príslušnú petíciu podpísalo 217-tisíc ľudí.

R. Kelly sa presadil ako spevák, skladateľ i producent. Jeho najväčšími hitmi sú piesne Bump n 'Grind, I Believe I Can Fly a duet Im Your Angel so Céline Dion.

Jeho pieseň Sign of Victory sa stala oficiálnou hymnou futbalových majstrovstiev sveta usporiadaných v roku 2010 v Juhoafrickej republike.