Bude to napínavé. Vyhlásili oscarové nominácie, výsledky môžu prekvapiť

Bodujú aj naši susedia.

22. jan 2019 o 15:08 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. O žiadnom inom filme sa cez jesenné mesiace nehovorilo tak veľa ako o filme Zrodila sa hviezda. Romanca, ktorá vznikla len ako ďalšia verzia starého príbehu, predstavila Bradleyho Coopera aj ako talentovaného režiséra a hudobníka, zo speváčky Lady Gaga zas urobila talentovanú herečku.

V Los Angeles v utorok vyhlásili nominácie na Oscara a práve tento film im vládne. Má dokopy osem nominácií - aj v oboch hereckých kategóriách, za najlepšiu pesničku, kameru, scenár. Chýba mu len nominácia za najlepšiu réžiu.

Roma ako súper

Jeho veľkým súperom však bude komorný príbeh Roma (má ešte viac, 10 nominácií), ktorý svoju slávu získava pomalšie, ale o to vytrvalejšie. Distribuuje ho Netflix a zvíťazil na festivale v v Benátkach.

Celkom pokojne mohol skončiť len ako kandidát na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film, pretože mexický režisér Alfonso Cuarón ho nakrútil vo svojej rodnej reči.

Ale nie, prebojoval sa aj do boja o najlepší film, bude súťažiť o najlepšiu réžiu, kameru, pôvodný scenár. Yalitza Aparicio, ktorá hrá v tomto nežnom príbehu opatrovateľku - postavu napísanú podľa predobrazu z Cuarónovho detstva -, sa môže stať najlepšou herečkou.

Desať nominácií má aj dobový film s prvkami lesbickej lásky na kráľovskom dvore Favoritka, ktorý nakrútil grécky režisér Yorgos Lanthimos. Dôležité bude, akú silnú kampaň bude mať režisér, ktorého poznajú najmä diváci s väčším rozhľadom. V tomto zmysle bude jeho víťazstvo skôr prekvapením.

Hranice lokálneho úspechu prekročil aj výborný poľský film Studená vojna. Nielenže môže získať cudzojazyčného Oscara, nomináciu má aj za kameru a Pawel Pawlikowski môže byť vyhlásený za najlepšieho režiséra.

A to všetko len päť rokov po tom, čo cudzojazyčného Oscara získal jeho film Ida.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kZmS1m1jsYg

Green Book, Vice či ďalší

Oscarový večer z 24. februára môže dobre dopadnúť aj pre filmy Green Book (5 nominácií), BlackKklansman (6) a Vice (8)

Naopak, z nominácií takmer celkom vypadol výborný film Prvý človek o ceste Neila Armstronga na Mesiac. Asi sa prejavilo čosi zo zlých nálad. Mnohým Američanom sa nepáčilo, že vo filme nevidno, ako sa na mimozemskom povrchu zapichla americká zástava. Možno boli aj medzi členmi filmovej akadémie.

O Oscara v hlavnej kategórii bude tento rok súťažiť osem filmov (akadémia si môže vybrať od päť do desať), sú to: Black Panther, BlackKklansman, Bohemian Rhapsody, Favorite, Green Book, Roma, Zrodila sa hviezda a Vice.

V kategórii najlepší herec sú nominovaní: Viggo Mortensen (Green Book), Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda), Willem Dafoe (At Eternity´s Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) a Christian Bale (Vice).

Z herečiek majú nomináciu: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (Wife), Lady Gaga (Zrodila sa hviezda), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me) a Olivia Colman (Favoritka).

Do päťčlenného výberu cudzojazyčných filmov sa dostali: Roma (Mexiko), Studená vojna (Poľsko), Capernaum (Libanon), Zlodeji (Japonsko) a Werk ohne Autor (Never Look Away, Nemecko).