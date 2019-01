Podľa Rezníka mu oblek nesadol. Moderátor šou Najväčší Slovák Štefan Chrappa projektu verí

Televízna šou mu plní túžbu byť učiteľom.

29. jan 2019 o 11:21 Jana Alexová

,,Nepoznáte ma a chcete ma kritizovať? To sa radšej za mňa pomodlite," odkazuje všetkým neprajníkom ŠTEFAN CHRAPPA, známy ako PIŠTA VANDAL.

Metalový hudobník, ktorý založil dve kapely, má aj vlastné vydavateľstvo a je autorom viacerých kníh pre deti aj dospelých. Zároveň je moderátorom náboženskej relácie na rádiu Slovensko.

Najnovšie moderuje aj šou Najväčší Slovák, ktorú uvádza verejnoprávna televízia RTVS a ktorá hneď po odvysielaní prvého galavečera vyvolala rozporuplné reakcie.

Pišta Vandal pre denník SME porozprával, aké je to moderovať šou po boku Adely Vinczeovej aj prečo stále verí projektu Najväčší Slovák.

Prečo ste prijali ponuku moderovať šou Najväčší Slovák?

,,Už dávnejšie som si povedal, že nebudem odmietať veci, ktoré môžu mať istý vzdelávací potenciál. Rád som súčasťou celku, ktorý vzdeláva ľudí. Osem rokov som učil na vysokej škole a stále cítim, že je vo mne čosi učiteľské. Ak môžem ľudí zabaviť a zároveň ich niečo nové naučiť, tak prečo nie? Zase môžem byť chvíľu učiteľom."

Zatiaľ Vám Najväčší Slovák splnil túžbu byť učiteľom?

,,Určite. Hovorilo sa o sto osobnostiach. Aj pre mňa tam boli zaujímavé veci, ktoré som doteraz nevedel. A v tomto mi to dáva zmysel."

Do akej miery je pre vás dôležité, že sa ľudia niečo naučia v porovnaní s tým, že sa stanete tvárou projektu, ktorý sa môže zapísať ako predražený, zbytočný alebo bez výpovede?

,,Pri všetkom, čo sa robí, treba akceptovať chyby. Nikto nepracuje bezchybne. Ani človek, ani stroj.

Aj stredovekí mnísi, ktorí opisovali Biblie, nechávali v texte vždy jednu viditeľnú chybu na znak toho, že len Boh je neomylný, no ľudia chyby robia.

V Najväčšom Slovákovi sa urobilo sto portrétov a len voči mizivému percentu z nich bolo počuť výhrady. Ak tri informácie zo sto niekoho pobúria, alebo vyznejú kontroverzne, je to stále mega úspešná vec. Nakoniec to, čo ľudí pobúrilo malo hlavne politický podtón. Napríklad, že ľudia hlasovali za Gustáva Husáka, alebo že pri niektorom politikovi mala zaznieť ostrejšia kritika zo strany tvorcov.

Čo sa týka otázky o predraženosti, zbytočnosti a bezobsažnosti, k financiám sa vyjadriť neviem. Zbytočný tento projekt určite nie je, veď vyvoláva celospoločenskú diskusiu a približuje silné príbehy osobností. Obsahovo nabitejší program tu roky nebol a zrejme ani nebude. Som rád, že som súčasťou tohto kolosu."

O čom to svedčí, že Slováci zvolili Husáka do top desiatky, kým Česi ho majú za zločinca?

,,Pre mňa je Najväčší Slovák anketa a nie súdny proces. Mojimi favoritmi boli osobnosti, ktoré stáli v opozícii voči komunistickému režimu.

Sú len dve možnosti, prečo diváci za Gustáva Husáka hlasovali. Buď tí ľudia vedeli niečo, čo my nevieme, alebo tí ľudia nevedeli niečo, čo vieme my.

Čítam teraz biografiu Gustáva Husáka od českého historika Michala Macháčka. Má vyše šesťsto strán, je v nej vyše 2000 poznámok pod čiarou, všetky zdroje sú korektne uvedené. Je tam veľa dobrých postrehov, ale ťažko by ste v tej knihe hľadali výrok, že Husák je zločinec.

Ale pozrime sa na to takto: ak by v tejto ankete hlasovali iba odborníci, ako by to dopadlo?

Štúr, Štefánik, Hlinka, Dubček by sa do desiatky určite dostali. Sú to zásadné mená pre našu krajinu. Mňa osobne prekvapuje ten ultrakritický pohľad na Dubčeka v ostatných rokoch. Pre toľkých ľudí bol hrdinom a zrazu sa o ňom hovorí ako o naivnom človeku, ktorý zlyhal.“

Kto tam ešte je?"

Cyril a Metod

"Cyril a Metod, to je najkrajšie, čo môže byť, ich voľba ukazuje na našu vďačnosť. Vieme oceniť ich prácu, obetu a svätosť, aj keď je pod nánosom stáročí a tiež mýtov. Nakoniec sú spolupatrónmi Európy a ich svetlo svieti pre celý slovanský svet. Pozrite, v akej úcte ich majú Macedónci, Srbi, Bulhari, Ukrajinci či Rusi.

Je to taký adoptívny vzťah. Prečo by sme si ich nemohli adoptovať ako národných rodičov? Ak ľudia ocenili Cyrila a Metoda, je to perfektné. Veď sme si mohli prisvojiť aj nejakých gaunerov, no my sme si vybrali týchto statočných chlapov."

Pišta Vandal si inú prácu ako v náboženskej redakcii v rozhlase predstaviť nevie. (zdroj: SME - Marko Erd)

RTVS pobúrila upútavkou na šou Najväčší Slovák, keď v nej divákom kládla otázku, či je Jozef Tiso vojnový zločinec alebo mučeník. Nepovedali ste si vtedy, že škoda, že som do toho išiel?