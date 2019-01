Cirkev dávala inštrukcie divákom, čo si majú myslieť. Depresiu pápeža nechcela pripustiť

Z filmu Habemus papam! sa stala skutočnosť.

24. jan 2019 o 11:15 Kristína Kúdelová

Kresťanské portály sa dostali do pozoru, keď do kín prišiel film Habemus papam! Pretože už len keď vznikal, bola cirkev na nohách. Slávny taliansky režisér Nanni Moretti sa rozhodol, že v ňom ukáže pápeža - v depresii.

Len ten film netreba brať vážne, napísali konzervatívci na Slovensku, ako keby si diváci nevedeli urobiť názor sami.

Áno, pre slovenské prostredie bol nezvyčajne odvážny. Moderný, nakrútený s otvoreným prístupom k veci.

Moretti na jeho začiatku ukázal voľnu nového pápeža a kardinálov predstavil ako ustráchaných človiečikov, ktorí sa zápalisto modlia: panebože, nech to nie som ja. Nech to nie som ja! A tomu, ktorý to schytal, sa začalo ozajstné peklo.