Nový riaditeľ SND je predĺženou rukou ministerky, hovorí šéf činohry Michal Vajdička

Ministerka kultúry vraj na konkurz nemala čas.

29. jan 2019 o 14:40 Jana Alexová

Ak si malé divadlá vedia urobiť konkurz na riaditeľa, prečo sa tak nestalo pri voľbe generálneho riaditeľa SND? Pýta sa šéf činohry Národného divadla MICHAL VAJDIČKA. Vedenie činohry Slovenského národného divadla prevzal po Romanovi Polákovi pred rokom.

Pre denník SME porozprával, čo si myslí o rozhodnutí ministerky kultúry Ľubice Laššákovej priamo vymenovať generálneho riaditeľa SND, prečo je to problém aj čo by ho prinútilo zložiť funkciu.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková minulý týždeň priamo vymenovala Vladimíra Antalu do funkcie nového generálneho riaditeľa, napriek tomu, že ešte v lete sľubovala konkurz. Vy ste už vtedy vyjadrili svoj nesúhlas. Prečo je to problém?

"Táto inštitúcia je dotovaná sumou dvadsať miliónov eur. Na jej čele by preto mal stáť človek, ktorý predloží dobrý plán alebo projekt, ako s dvadsiatimi miliónmi bude narábať počas piatich rokov, na ktoré je zvolený.

A áno, vnímam to tak, že by ten človek mal dobre hospodáriť. Ministerstvo kultúry ale momentálne presadzuje, že dobré hospodárenie znamená, že sa škrtne rozvoj a tlačí sa na to, aby sme robili veci, ktoré sú divácky atraktívne. Aj keď zatiaľ do dramaturgie nikto nezasahuje."

Krátko predtým, ako ministerka oznámila vymenovanie nového generálneho riaditeľa médiám, si vás zavolala na stretnutie. Ako to vyzeralo?

"Nepochopil som, na čo bolo dobré to stretnutie. Ministerka si nás zavolala tvrdiac, že chce počuť náš názor. V skutočnosti to však bolo len formálne stretnutie, aby mohla povedať, že sa s nami o tom rozprávala, pretože už všetko bolo pripravené. Hneď potom oznamovala vymenovanie Antalu novinárom."

Keď ste vyjadrili svoj nesúhlas s priamou voľbou, čo vám povedali?