Mala sa vyspať s chlapom, aby zistila, že je lesbiča. Herečku Ellen Page znechutil Hollywood

Preslávila sa v roku 2007 filmom Juno.

30. jan 2019 o 1:51 Marek Majzon

BRATISLAVA. Ellen Page sa do pozornosti médií a filmových fanúšikov po celom svete dostala ako tehotné sedemnásťročné dievča. Za postavu Juno MacGuff, ktorá sa rozhodne dieťa porodiť a odovzdať do adoptívnej rodiny, získala v roku 2008 nomináciu na Oscara v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe.

O dva roky prišla rola v snímke Počiatok, a potom sa po nej takmer zľahla zem.

Page sa rozhodla venovať ekológii v zahrabanej dedinke v Oregone, kde budovala obrovské komposty a miesto klasického záchodu používala vedro.

Čosi ju dohnalo k pokore.

Vyspi sa s mužom

Hoci zažila svoju prvú filmovú rolu už ako desaťročná v televíznom filme Pit Pony, úspech Juno ju vydesil.

S úspechom prišli špekulácie o jej sexualite, kultúrny magazín The Village Voice o tom napísal celý článok.

A naozaj, Ellen Page so svojou sexualitou bojovala. Až do dvadsiatich siedmich rokov nedokázala na verejnosti prejaviť lásku žene, ktorú milovala. Povedala to denníku Guardian,