Máme Slovenskú národnú galériu odkázanú na charitu?

Súkromní zberatelia venovali SNG zbierku v hodnote 3,5 milióna eur.

30. jan 2019 o 14:34 Jana Alexová

Slovenská národná galéria dostala výnimočný dar. Viac ako 150 umeleckých diel v hodnote približne tri a pol milióna eur zo súkromnej zbierky rodiny Zubaľovcov.

Zbierka, ktorú rodina pomenovala Linea, obsahuje diela autorov, pri ktorých zbystrí pozornosť každý zberateľ či milovník umenia.

Július Jakoby, Edmund Gwerk, Elemír Halász-Hradi, Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Bedrich Hoffstädter či Vincent Hložník. Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Július Koller, Jana Želibská, Vlado Popovič, Peter Bartoš, Stano Filko, Milan Adamčiak, Ivan Csudai, Ilona Németh, Roman Ondák aj Dorota Sadovská.

A to je len zlomok.

Dve generácie rodiny Zubaľovcov dali dokopy zbierku, ktorá je považovaná za jednu z najväčších súkromných zbierok moderného a súčasného umenia na Slovensku.

Zahŕňa starých majstrov, ale najmä slovenskú modernu a diela obdobia 60. až 90. rokov minulého storočia. Zbierka nie je verejne prístupná, jej majitelia však diela často zapožičiavali na rôzne výstavy.

Hotový poklad, o ktorom by mnohí mohli len snívať. Každý by mohol skákať od šťastia, keby si do obývačky mohol zavesiť čo len jedno dielo zo spomínanej zbierky.